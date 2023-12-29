В Новосибирской области начнется похолодание до −23 градусов

С наступлением нового года температуры в регионе могут существенно снизиться. На 30 декабря прогнозируются температуры в пределах −3…-8 градусов, с возможными отметками до −13 градусов ночью. Ожидается снег и метели по всему региону, а также возможен гололед в ночное время.