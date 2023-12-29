В Новосибирской области начнется похолодание до −23 градусов

С наступлением нового года температуры в регионе могут существенно снизиться. На 30 декабря прогнозируются температуры в пределах −3…-8 градусов, с возможными отметками до −13 градусов ночью. Ожидается снег и метели по всему региону, а также возможен гололед в ночное время.
На ночь 31 декабря прогнозируются температуры −6…-11 (местами до −16) градусов, а днем −1…-6 (местами до −11) градусов. Синоптики предупреждают о возможных метелях, гололеде и снеге на канун Нового года.
Ночью 1 января по области ожидаются температуры в основном −13…-18 градусов, с более холодными значениями до −23 градусов на юго-востоке. Днем 1 января температура может опуститься до −2…-7 градусов.
В Новосибирске прогнозируются температуры −4…-6 градусов в субботу с небольшим понижением в течение дня. Ночью 31 декабря ожидается −6…-8 градусов, а днем −3…-5 градусов. Ночью 1 января в городе возможны −10…-12 градусов, а днем −4…-6 градусов.