Как на новогодних праздниках будут работать медучреждения, почта и коммунальщики Воронежской области

Отделения почты не будут принимать посетителей 31 декабря, 1 и 7 января. В эти дни почтальоны не станут разносить письма, газеты и журналы. 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января все офисы будут работать в обычном режиме. Отметим, что некоторые сельские отделения могут функционировать по-другому расписанию. Уточнить график можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.