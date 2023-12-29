Как на новогодних праздниках будут работать медучреждения, почта и коммунальщики Воронежской области

Во время новогодних каникул режим работы многих организаций корректируется. Однако людям даже во время праздников может потребоваться помощь медиков или коммунальщиков, газового специалиста или сотрудника ЗАГС. Поэтому мы подготовили наш традиционный справочник с графиками основных ведомств.
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Поликлиники будут работать в обычном формате 3 и 5 января. А вот 30 декабря, 2, 4, 6 и 8 января прием пациентов пройдет в одну смену — с 8:00 до 14.00. Выходные — 31 декабря, 1 и 7 января.
С острой болью воронежцы могут обратиться в кабинеты неотложной помощи при поликлиниках. Они будут функционировать ежедневно с 31 декабря по 8 января с 8.00 до 17.00.
Срочную стоматологическую помощь в круглосуточном режиме взрослые воронежцы смогут получить в стоматполиклинике № 4, а несовершеннолетние — в детской стоматполиклинике № 2.
Стационары, травмпункты и службы скорой помощи продолжат круглосуточную работу.
Обратиться в женские консультации можно 30 декабря и 6 января — по графику субботы. 3 и 5 января специалисты должны принимать по рабочему графику.
Областное патологоанатомическое бюро будет работать:
30 и 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января — с 8.00 до 14.00,
Областное бюро судебно-медицинской экспертизы:
30 и 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января — с 8.00 до 13.00.
Дополнительную информацию можно получить у оперативного дежурного департамента здравоохранения. Консультативную помощь будут оказывать в круглосуточном режиме с 30 декабря по 8 января по телефону: 257−97−94.
КОММУНАЛЬЩИКИ.
«Воронежэнерго». Жители региона могут сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов по единому бесплатному телефону контакт-центра: 8−800−220−0−220.
«РВК — Воронеж». По вопросам аварийных ситуаций на водопроводе или канализации, а доступен круглосуточный телефон:
Воронежский филиал ПАО «Квадра». По вопросам отсутствия теплоснабжения или горячей воды можно позвонить в диспетчерскую по номеру:
ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ.
Для жителей Воронежа и области работает единый телефон вызова экстренных служб «112». На этот номер следует звонить при угрозе жизни или здоровью. Диспетчер «112» поможет вам вызвать пожарных, спасателей, медиков, полицию или сотрудников газовой службы. Звонок бесплатный. Вызов пройдет даже вне зоны приема вашей сети, без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне.
Воронежцам доступны для вызова и другие номера служб экстренного реагирования. Также можно звонить 01 — пожарные и спасатели, 02 — полиция, 03 — скорая помощь, 04 — аварийная газовая служба со стационарного телефона и 101, 102, 103 и 104 — с мобильного.
В региональном ГУ МЧС работает телефон доверия:
МФЦ.
Из-за праздников скорректировали графики работы центров «Мои Документы». Офисы будут закрыты с 30 декабря по 8 января включительно. Заработают в штатном режиме с 9 января. График работы любого филиала можно уточнить на сайте mydocuments36.ru и в центре телефонного обслуживания +7 (473)226−99−99.
Кроме того, в МФЦ заверили граждан, что получить большинство государственных и муниципальных услуг можно дистанционно на портале Госуслуг.
ПОЧТА.
Отделения почты не будут принимать посетителей 31 декабря, 1 и 7 января. В эти дни почтальоны не станут разносить письма, газеты и журналы. 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января все офисы будут работать в обычном режиме. Отметим, что некоторые сельские отделения могут функционировать по-другому расписанию. Уточнить график можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
ЗАГС.
В новогодние праздники специализированный отдел ЗАГС по регистрации смерти (Воронеж, Ленинский проспект, 154) будет работать 30 декабря, 2 и 5 января. Остальные дни — выходные.
В территориальных отделах ЗАГС Воронежа (Советском, Коминтерновском, Железнодорожном, Левобережном, Центральном и Ленинском) рабочий день тольтко 30 декабря. 31 декабря, а также с 1 по 8 января — выходные дни.
Территориальные отделы ЗАГС районов области примут посетителей 30 декабря. А 2, 5 и 8 января будут регистрировать только смерти.
С 9 января все подразделения ЗАГС возобновят прием жителей по обычному графику.
ВОКЗАЛЫ.
На Новый год автобусы и поезда не отменяются. Центральный автовокзал Воронежа традиционно будет работать в предпраздничные и праздничные дни. Однако расписание конкретного маршрута и наличие свободных мест стоит уточнять в справочной — 246−04−15.
Информацию по расписанию поездов можно получить в единой справочной службе по номеру 8−800−775−00−00.
ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ.
Общественный транспорт Воронежа в новогодние праздники будет работать в режиме выходного дня. Из-за снижения пассажиропотока, размытия границ час-пика количество машин на некоторых маршрутках может уменьшаться.
Что касается новогодней ночи, то с 23 часов 31 декабря и до двух ночи 1 января по два автобуса выйдут на маршруты № 5, 6, 8, 9КА, 9КС, 14, 21, 26, 32, 49, 52, 63, 77, 80, 90. А на маршрутах № 20, 37 будут курсировать по одной машине. Кстати, ходить автобусы будут по обновленной схеме, которую можно узнать по ссылке. Поэтому привычные остановки в праздничную ночь работать не будут.
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА.
Главную праздничную площадку в Воронеже открыли для посетителей 28 декабря. До субботы включительно на праздничную территорию можно будет со стороны правительства через импровизированные Кикины палаты.
31 декабря откроют сразу четыре входа, в том числе дополнительные — со стороны Театра оперы и балета и Никитинской библиотеки. В 17 часов состоится открытие главной елки города. На него приедет Дед Мороз Черноземья на тройке орловских рысаков и сказочные герои — Снеговик и Баба-Яга. На площади Ленина установят светодиодный экран, на нем будут показывать мультфильмы и отечественные новогодние киноленты. В 23.45 начнут транслировать обращение президента России Владимира Путина. Площадь будет открыта до 2 часов ночи.
На Рождество, 7 января с 14.00 до 15.00 на площади Ленина пройдет развлекательная программа.
В новогоднюю ночь за порядком будут следить 70 работников ЧОП, пожарный расчет и машины скорой медицинской помощи. На прилегающей территории ограничат торговлю алкоголем, а также напитками в стеклянной и жестяной таре до 21 января. Нельзя использовать газовые баллоны, открытый огонь, запрещены аттракционы с животными и с использованием пневматического и метательного оружия. Кроме того, региональный оперштаб запретил запускать пиротехнические изделия.