Сказка вернулась: усадьба самарского Деда Мороза вновь заработала на площади Куйбышева

В пятницу, 29 декабря 2023 года, на площади Куйбышева вновь открыла свои двери юным и взрослым посетителям усадьба самарского Деда Мороза. Она работала несколько лет каждый Новый год, но в преддверии 2021 года избушка главного детского волшебника, хоть и была возведена, но осталась закрытой — из-за пандемии коронавируса и необходимости соблюдения социальной дистанции.