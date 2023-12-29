Сказка вернулась: усадьба самарского Деда Мороза вновь заработала на площади Куйбышева

В пятницу, 29 декабря 2023 года, на площади Куйбышева вновь открыла свои двери юным и взрослым посетителям усадьба самарского Деда Мороза. Она работала несколько лет каждый Новый год, но в преддверии 2021 года избушка главного детского волшебника, хоть и была возведена, но осталась закрытой — из-за пандемии коронавируса и необходимости соблюдения социальной дистанции.
Ковидные ограничения не давали возможности открыть усадьбу в течение трех новогодних праздников. И вот наконец любимая самарцами локация вновь готова принимать посетителей. Фотокорреспондент «КП-Самара» Светлана Маковеева побывала в усадьбе в первый день ее работы и поделилась своими снимками с места событий.
Лучшее — враг хорошего. Сценарий путешествия по сказочному лесу пользовался неизменным успехом у самарцев всех возрастов, поэтому основные сюжетные линии остались прежними.
У ворот усадьбы гостей встречают скоморохи и развлекают ожидающих новогодними конкурсами и подвижными упражнениями. Затем ворота распахиваются, и внутри, по уже сложившейся традиции, юных самарцев и гостей города встречают Снеговик, Сова, Баба Яга, Емеля и другие сказочные персонажи. Здесь же работает почта Деда Мороза.
Ну, а главные герои — Дед Мороз и Снегурочка — ждут детей и взрослых в своем сказочном тереме. Гости загадывают желания и получают на память о посещении усадьбы небольшие сувениры.
Отметим, 29 декабря и со 2 по 8 января усадьба самарского Деда Мороза будет работать с 12.00 до 20.30, перерыв с 16.00 до 16.30. 31 декабря — с 12.00 до 16.00, 1 января — с 16.30 до 20.30.