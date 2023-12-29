В пятницу, 29 декабря, в Новосибирске прошло техническое открытие Ледового городка на Михайловской набережной. Сибиряки смогут посетить его уже завтра.
В этом году фотозоны и композиции оформили в стиле сезонов года.
На аллее появились ледовые скульптуры любимых героев мультфильмов, ледяные цветы и трон. Изо льда также выполнили символ наступающего года — дракона. На территории организовали ледяной лабиринт и скаты. Ледяные скульптуры возвели художники из Новосибирска, Барнаула, Манжерока и Москвы.
Посетить Ледовый городок можно до марта 2024 года.