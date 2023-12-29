В Новосибирске прошло техническое открытие Ледового городка

На аллее появились ледовые скульптуры любимых героев мультфильмов, ледяные цветы и трон. Изо льда также выполнили символ наступающего года — дракона. На территории организовали ледяной лабиринт и скаты. Ледяные скульптуры возвели художники из Новосибирска, Барнаула, Манжерока и Москвы.