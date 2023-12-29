Волгоград на пороге Нового года. Смотрим фото

Накануне бушевал ветер, повалив светодиодные украшения, в том числе на Центральной набережной. Сегодня ветер стих. Но температура плюсовая, слякоть и грязная обувь останутся с нами на все праздники. И к Новому году, и на новогодних каникулах снежной сказочной зимы в Волгограде не ожидается. Хотя оттепель в январе и сменят 20-градусные морозы, потом вновь вернется тепло.