В самый новогодний пик в Кишиневе перекрывают улицу и мост: Рассказываем, куда в городе с 30 декабря лучше не соваться

Мэрия Кишинёва сообщает, что в период с 30 декабря 2023 года по 31 июля 2024 года будет частично перекрыто движение (по полосам) на мосту по ул. Михай Витязул. Данная мера связана с проведением ремонтных работ.
Кроме того, в период с 30 декабря 2023 года по 31 марта 2024 года будет перекрыто дорожное движение по улице Албишоара в сторону бульвара Григоре Виеру. На этом участке будет проводиться ремонт.
Муниципальные службы приносят горожанам извинения за причиненные неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется объезжать зоны, где будут проводиться ремонтные работы.