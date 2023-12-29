Ни дня без волшебства: гид по праздничному Петербургу

Без традиционного зимнего развлечения — катания на коньках — в Петербурге никуда. Некоторые общественные пространства готовиться к заливке льда стали заранее — еще в конце осени, как, например, в «Новой Голландии» (набережная Адмиралтейского канала, 2) и около КЦ «Севкабель Порт» (Кожевенная линия, 40Д). И там и там носиться наперегонки с ветром или валь­яжно наматывать круги можно под музыку и в свете огней. А если устали и проголодались, сделайте паузу и загляните на фуд-корт. Для желающих также предусмотрены прокат, мастер-­классы и тематические программы.