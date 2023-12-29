Ни дня без волшебства: гид по праздничному Петербургу

Главную площадь города уже украшает елочная композиция, в центре которой хвойная красавица высотой более 20 метров, а вокруг нее около 70 деревьев поменьше. Тысячами огней сияет Невский проспект и другие улицы в центре. Словом, все побуждает к тому, чтобы отложить дела и отправиться на прогулку. «МК в Питере» подготовил список самых интересных для этого мест, а также других развлечений на праздничные выходные.
Ледовые катки.
Без традиционного зимнего развлечения — катания на коньках — в Петербурге никуда. Некоторые общественные пространства готовиться к заливке льда стали заранее — еще в конце осени, как, например, в «Новой Голландии» (набережная Адмиралтейского канала, 2) и около КЦ «Севкабель Порт» (Кожевенная линия, 40Д). И там и там носиться наперегонки с ветром или вальяжно наматывать круги можно под музыку и в свете огней. А если устали и проголодались, сделайте паузу и загляните на фуд-корт. Для желающих также предусмотрены прокат, мастер-классы и тематические программы.
Если хотите побывать в сказке, то вам на лесной каток всесезонного курорта «Охта Парк» (деревня Мистолово Всеволожского района Ленобласти). Там ледовые дорожки проложены прямо среди деревьев. Вечером, когда солнце заходит, площадка красиво подсвечивается. В середине нее располагается уютная блинная, куда разрешается заходить не снимая коньков. Инвентарь, кстати, можно не только взять в аренду, но и наточить, если он у вас свой.
На Крестовском острове в новом сезоне раскинулся самый большой каток. Ледовую площадку в общественном пространстве «Флагшток» рядом с «Газпром Ареной» увеличили более чем в четыре раза — с 2,9 тысячи квадратных метров до 12 тысяч. Предполагается, что через несколько лет площадь вырастет до 28 тысяч «квадратов» и каток станет самым большим не только в Петербурге, но и во всем мире. На территории у ледовой площадки работают кафе и рестораны.
Ранее самым крупным в городе искусственным ледовым катком считался тот, что в ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове. Его площадь составляет 4 тысячи квадратных метров. В утренние часы вход бесплатный.
Во «Дворе Гостинки» (прямо у метро «Гостиный Двор») есть секретный каток — ледовая площадка в антураже старинного города. Вокруг — чудесные украшения вроде огромного жирафа и светящегося рождественского экипажа, как в прошлом году. Они выступили в роли главных селфи-зон. Рядом — фуд-траки и уютные лежаки с открытыми очагами.
В классическом петербургском стиле выдержан каток на Конюшенной площади, которая является логическим продолжением прогулочного маршрута по центру города. Павильон создан в стиле петровского барокко с теплым фойе, трибунами и большим ледовым полем. В дни новогодних каникул Ледовый театр Санкт-Петербурга под управлением Елены Бережной показывает там ежедневные сказочные представления. Отличительной чертой этого общественного пространства является то, что оно подходит людям с ограниченными возможностями здоровья. Также есть льготы для школьников, студентов, курсантов и кадетов.
Всего в Петербурге в этом сезоне работает 228 ледовых катков. Из них 164 — со свободным доступом, и там разрешается не только кататься, но и играть в хоккей. Узнать про возможности каждой площадки можно при помощи специального чат-бота «Лыжные трассы и катки» в мессенджере «Телеграм».
Ледовые шоу.
2 января Евгений Плющенко и Яна Рудковская представят яркие фрагменты известных сказок. Так, юные посетители Ледового дворца встретятся с Щелкунчиком и Мышиным королем, Золушкой и прекрасным принцем, Красной Шапочкой и Волком, Белоснежкой и семью гномами. Все это в рамках семейного ледового шоу.
Все праздничные выходные, начиная с 27 декабря, гости «Юбилейного» смогут насладиться ледовым представлением Татьяны Навки «История любви Шахерезады», созданным по мотивам знаменитого собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь». Главными действующими лицами станут Камила Валиева и Анна Щербакова. Вместе с ними на лед выйдут Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева и другие именитые спортсмены. А их герои заговорят голосами звезд российской эстрады: Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Жасмин, Валерии и других. Также зрителей ждет богатый репертуар хитов, включая композиции группы Queen.
Горки и карусели.
До этого года самой большой тюбинговой горкой в Петербурге считалась та, что находится в «Никольских рядах» (Садовая улица, 62А). Она работает в любую погоду, даже в бесснежную, благодаря своему всесезонному покрытию. «Ватрушки» выдаются на месте. Нынешней зимой в общественном пространстве также можно покататься на коньках, поиграть в керлинг и айс-мини-гольф, а еще покружиться на Венецианской карусели. Кроме того, многим полюбилась местная ярмарка и гастрономические фестивали.
Под конец 2023‑го восьмиметровая горка обосновалась между Дворцовой площадью и Певческим мостом.
Ярмарки.
Главная Новогодняя и Рождественская ярмарка в Петербурге работает до 8 января. Начинается она на Малой Садовой улице с ярких маленьких домиков, в которых продаются милые безделушки. Затем плавно перетекает на Манежную площадь, где установлена нарядная ель, залит каток и курсирует паровозик. На Кленовой улице можно найти карусель и фуд-корт. Вся зона для развлечений по традиции оформлена по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».
По занавес 2023 года праздничная ярмарка открылась на Московской площади. Она состоит из нескольких зон. Для посетителей подготовили культурную программу: уличные активности, интерактивные экскурсии, театрализованные представления и мастер-классы. Можно поиграть в большие сказочные шахматы, заглянуть в ледяную крепость или лавку желаний, где вам предложат расколоть орех и получить новогоднее предсказание.
Торговые павильоны с сувенирами и угощениями до 25 января разместились между Дворцовой площадью и Певческим мостом.
Концерты, спектакли, выставки.
Впервые с начала пандемии на Дворцовой площади в новогоднюю ночь состоится концерт. Об этом журналистам рассказали в комитете по культуре. Также в очном формате в Ледовом дворце пройдет «Праздник новогодней елки» — ежегодное ледовое шоу для школьников. Желающих ждет спектакль по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города».
До середины января те, кто решит посетить Главный штаб Эрмитажа, смогут увидеть «Елку мира», украшенную игрушками из разных стран. В Петербурге прошел седьмой международный конкурс елочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа». Тема этого года — «Люблю тебя, Петра творенье». Лучшие элементы праздничного декора теперь на зеленой красавице.
А Музей петербургского авангарда приглашает на «Футуристическую елку» — проект, посвященный 110‑летию футуристической оперы «Победа над солнцем», главный экспонат которого — «Елка-авиатор» Алексея Тараканова. Согласно замыслу авторов, суть «Победы над солнцем» была в прославлении авиации, на чем и основан образ «Елки». Кроме того, на выставке представлены копии эскизов костюмов и декораций к опере и елочные игрушки.
В Александринском театре звучат новогодние ритмы. На 29 декабря на Новой сцене запланирован концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, который исполнит как классические произведения, так и хиты кино. 30 декабря там же благодаря группе «Сестра Петра» слушатели погрузятся в «Зимний сон». 31 декабря с новогодней программой выступит «Оркестр 1703». В этот же день, а также 1 и 2 января, но на Основной сцене, будет показан «Щелкунчик» Театра балета им. Л. Якобсона. Юных петербуржцев 3 и 8 января будут ждать на традиционный квест «День рождения сказки»: одна часть представления в Медиацентре Новой сцены пройдет в жанре «бродилки», другая — в виде мультимедийных чтений, где соединятся актерская игра, классические тексты русских сказок, лучшие произведения русской художественной литературы и современные технологии.
Поезд и почта Деда Мороза.
6 января петербуржцы смогут встретиться с главным новогодним волшебником. В этот день Дед Мороз сделает остановку в Северной столице (на станции Новый Петергоф). Его поезд 11 ноября отправился из Великого Устюга. В планах — посетить более 80 российских городов, в том числе Великий Новгород, где праздничный состав окажется 5 января. Желающих побывать в передвижной резиденции ждут подарки и развлечения — кукольный театр с новогодним представлением. Не забудьте заранее приобрести билеты.
До 29 декабря на Дворцовой площади работает «Новогодняя почта». Это проект, в рамках которого любой желающий может прийти к главной елке города, получить авторскую открытку и с 17:00 до 21:00 бесплатно отправить ее в любую точку России. В этом году карточки украшены работами победителей детского конкурса рисунков на тему зимних видов спорта. Также на выбор предоставят открытки, посвященные 80‑летию освобождения Ленинграда от блокады, 110‑летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург». Узнать «Новогоднюю почту» можно по огромному абажуру. На площадке установлены два ящика. Само пространство в этот раз освещает почти четыре тысячи огоньков.