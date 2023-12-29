В Казани фургон «Поймай дракона» побывает в восьми локациях

2 января фургон можно будет встретить в парке им. Горького с 16.30 до 17.30 и на улице Баумана возле часов с 18.00 до 19.00. 3 числа с 17.00 до 19.00 фургон будет стоять на парковке торгового центра по адресу: улица Мусина, 33/46.