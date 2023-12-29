В Казани фургон «Поймай дракона» побывает в восьми локациях

В новогодние праздники по восьми локациям Казани проедется сказочный фургон «Поймай дракона». В этих местах горожане смогут получить подарки, а также поучаствовать в играх и конкурсах.
2 января фургон можно будет встретить в парке им. Горького с 16.30 до 17.30 и на улице Баумана возле часов с 18.00 до 19.00. 3 числа с 17.00 до 19.00 фургон будет стоять на парковке торгового центра по адресу: улица Мусина, 33/46.
4 января с 16.30 до 17.30 фургон приедет на парковку другого ТЦ по адресу: проспект Победы, 141. В этот же день его можно будет встретить на площади Первого мая с 18.00 до 19.00.
5 января с 16.430 до 17.30 машина будет ждать жителей ЖК «Салават Купере», а с 18.00 до 19.00 — у торгового центра по адресу: улица Павлюхина, 91. В завершении фургон прибудет к центру семьи «Казан», где будет ждать желающих 6 числа с 17.00 до 19.00.
Напомним, что на этих мероприятиях казанцы смогут встретить Дракона, сделать с ним фотографию и поучаствовать в розыгрыше призов, сообщает Управление культуры города.