Калининградский стилист рассказала, какие 5 вещей точно стоит убрать из своего гардероба

Необходимо избавиться от тех вещей, которые очень давно были в тренде, но сейчас являются уже неактуальными. Например, джинсы из серебряной ткани, которые сейчас считаются последним писком, в следующем году уже не будут актуальными. Именно поэтому слепо следовать моде не стоит, лучше при выборе одежды всё же опираться на собственный стиль.