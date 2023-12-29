Калининградский стилист рассказала, какие 5 вещей точно стоит убрать из своего гардероба

Сейчас существует очень мало модных «нет», но чтобы выглядеть интересно, опрятно и быть в тренде, всё равно придётся отказаться от некоторых вещей, которые во все времена будут считаться антимодными. Об этом «Клопс» рассказала стилист Елизавета Евсеева.
Главное правило — отдавать предпочтение вещам, в которых вы будете себя чувствовать комфортно, говорит стилист. Но всё же от некоторой одежды придётся избавиться, чтобы она не мешала вам выглядеть стильно.
1. Потёртые футболки и старые худи
Старые футболки и худи с выцветшими и потёртыми принтами не делают вас модной и стильной.
Избавьтесь от них и обновите гардероб свежими и качественными вещами.
2. Вещи, которые не подходят по размеру
Не надейтесь, что вы похудеете или пополнеете настолько, чтобы эти вещи вам вновь подошли.
Если что-то не подходит по размеру, то лучше такую вещь отдать кому-то или выкинуть.
3. Немодные тренды
Необходимо избавиться от тех вещей, которые очень давно были в тренде, но сейчас являются уже неактуальными. Например, джинсы из серебряной ткани, которые сейчас считаются последним писком, в следующем году уже не будут актуальными. Именно поэтому слепо следовать моде не стоит, лучше при выборе одежды всё же опираться на собственный стиль.
4. Повреждённая обувь и аксессуары
Потёртые, протёртые, треснувшие или разодранные детали гардероба могут портить внешний вид всего образа. Избавьтесь от поврежденных вещей и замените их новыми, чтобы поддерживать свой образ в отличной форме.
5. Вещи, в которых вы не чувствуете себя комфортно
Если у вас есть вещи, в которых вы никогда не чувствовали себя комфортно или уверенно, то настало время от них избавиться.
Гардероб должен полностью отражать стиль и ваш вкус.
«Избавившись от этих 5 категорий вещей, вы сможете освободить место для новых, модных, и выразительных предметов гардероба, которые взамен старых будут подчёркивать ваш индивидуальный стиль и красоту», — резюмирует Елизавета.