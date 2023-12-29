Сигареты подорожают в Беларуси с 1 января

Подорожание будет весьма заметным, поскольку с 1 января повышаются акцизные ставки на табачные изделия. Это предусматривает новая редакция Налогового кодекса, которая вступает в силу в первый день 2024-го.
Сигареты марок «Минск», «Магнат», «Фэст», «Премьер», Dove, Credo, NZ, Portal, Rigins, выпускаемые на фабрике «Неман», подорожают на 30−40 копеек. Некоторые виды Pall Mall, Rothmans этого же производителя вырастут в цене на 30 копеек.
Производимые на фабрике «Табак-инвест» сигареты поднимутся в стоимости на 15−30 копеек. Больше всего подорожают такие бренды, как Kalipso, MAC, Lucky Strike. «Корона» разных видов станет дороже на 15−25 копеек, «Форт» — на 25, Richmond — на 15−20 копеек, Camel — на 5.
Компания «Интер Тобакко» среди прочего повысит стоимость марок Dove, Red Bor — на 40−45 копеек.
«Беларусьторг» поднимет цены на некоторые виды импортируемых в республику сигарет Rothmans на 30 копеек, а также на Chapman — «плюс» 20 копеек. Кроме того, в январе в продаже появится новая марка — ESSE. Одна пачка будет стоить 6,8−6,9 рубля.