Сигареты подорожают в Беларуси с 1 января

Производимые на фабрике «Табак-инвест» сигареты поднимутся в стоимости на 15−30 копеек. Больше всего подорожают такие бренды, как Kalipso, MAC, Lucky Strike. «Корона» разных видов станет дороже на 15−25 копеек, «Форт» — на 25, Richmond — на 15−20 копеек, Camel — на 5.