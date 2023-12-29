Какая погода будет в Казахстане 30 декабря

ночью на севере и в центре от 5−15 до 0−5 градусов мороза, на юге от 3−11 до 0−5 градусов мороза, преобладающая температура на западе 3 градуса мороза-2 градуса тепла, на востоке 0−10 градусов мороза, на юго-востоке 2−10, в горных районах 12−17 градусов мороза,