Какая погода будет в Казахстане 30 декабря

Температура воздуха прогнозируется:
ночью на севере и в центре от 5−15 до 0−5 градусов мороза, на юге от 3−11 до 0−5 градусов мороза, преобладающая температура на западе 3 градуса мороза-2 градуса тепла, на востоке 0−10 градусов мороза, на юго-востоке 2−10, в горных районах 12−17 градусов мороза,
дневные температуры в северной половине республики составит 5 градусов мороза-2 градуса тепла, в южной половине 2−7 градусов тепла, в горных районах 0−5 градусов мороза.
Штормовые предупреждения
В Астане ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15−20 м/с, 30 декабря временами 23−28 м/с.
На севере, востоке, юге Абайской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный 15−20, на западе, севере, в центре области порывы 23−28 м/с.
На большей части Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23−28 м/с.
На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, в центре, днем на большей части области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на востоке, в центре, горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с.
Ночью и утром на юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, юге области порывы 15−20 м/с.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Ночью на большей части области, днем на севере, востоке, юге области ожидается метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области 15−20, порывы 23−28 м/с.
Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег, туман, низовая метель. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с.
На северо-востоке Жетысуской области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-восточный на северо-востоке, в центре области 15−20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 18−23, временами 28 м/с.
Ночью и утром в Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере, востоке области ожидается гололед.
На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15−20, временами порывы 23−28 м/с.
Ночью на западе, юге, востоке, днем на большей части Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
На севере, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный в центре, на севере области 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на юге области порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный 15−20, ночью порывы 23−28 м/с.
В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в центре, горных и предгорных районах области туман. Ветер западный, юго-западный на севере, в горных районах области 15- 20 м/с.
На большей части Улытауской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15−20, временами порывы 23−28 м/с.
Погода в мегаполисах.
В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи снег. Временами туман. Ветер западный, юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 градусов мороза, днем 2−4 градуса тепла.
В Алматы переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 градуса мороза, днем около 0 градусов.
В Астане переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14, порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 3−5 мороза.