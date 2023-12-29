«Не переставайте верить в чудо и добро!»: Dabro, Валерий Баринов, Ильшат Рахимбай и другие звезды поздравили казанцев с Новым годом

(Город Казань KZN.RU, 29 декабря, Диляра Гафурова, Камила Вильданова). Уходящий 2023 год был событийным. Каждый из нас пережил разный спектр эмоций — радость, уныние, восхищение, обиду, удовольствие. Несмотря на погоду, настроение и другие факторы с нами рядом всегда присутствуют вдохновители — певцы, режиссеры, писатели, актеры. С наступающим 2024 годом казанцев поздравили известные личности.
В новом году музыкальная группа Dabro из Казани — дуэт братьев Ивана и Михаила Засидкевичей — ждет с жителями столицы Татарстана больше радостных встреч.
«Со многими из вас мы виделись на улицах города. С кем-то общались на набережной Казанки, с кем-то фотографировались на улице Баумана или в экстрим-парке “УРАМ”. Было много приятных встреч и хочется, чтобы в Новом году их было еще больше. Не переставайте верить в чудо и добро! Бесконечной юности каждому!», — поздравила казанцев группа Dabro.
С теплыми словами обратился в адрес казанцев народный артист России Валерий Баринов: «С большим удовольствием поздравляю жителей столицы Татарстана! Я желаю всем счастья, здоровья, гармонии в душе, а главное — мира».
Артист приезжал в Казань осенью текущего года. Валерий Баринов выступил на литературно-музыкальном спектакле на сцене концертного зала им. Сайдашева, зачитав фрагменты из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
«В столице Татарстана я бывал неоднократно. Каждый раз этот город производит на меня особое впечатление — всегда совершаю какое-то открытие для себя. Я очень доволен публикой после моего недавнего посещения Казани, где зачитывал “Мастера и Маргариту”. Очень тонко жители чувствуют сложное музыкальное произведение “Симфонические танцы” Сергея Рахманинова и непростой роман Булгакова», — отметил артист.
Этот год был ознаменован открытием татарстанского кино, считает кинорежиссер и продюсер Ильшат Рахимбай. «Люди в Казани умеют искренне поддерживать и радоваться за успехи других. Город возрождается, обновляется, крепчает, вместе с ним растем и мы», — поделился он.
Своим зрителям кинорежиссер пожелал искренности, глубины и храбрости для встречи с добрым символом года — Драконом.
«Драконов в Казани любят, а они — наш город. Я тоже родился под символом этого года, так что все должно сойтись максимально благоприятно. Пусть наш город будет центром притяжения для лучших людей. Еще, мне кажется, в следующем году уже вполне можно ждать в Казани туристов из других планет. Как будто к этому все идет. А я готов про это снять фильм, естественно».
Не бояться мечтать в Новый год призывает заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина. Певица пожелала казанцам не оставлять при себе сокровенные желания в 2023 году и продолжать мечтать в 2024-м. «Самое главное — крепкого здоровья, легкости и много вдохновения. Никогда не забывайте мечтать, желания сбываются», — сказала Эльмира Калимуллина.
Народная артистка РТ Алина Шарипжанова присоединилась к пожеланиям коллеги. «Дорогие казанцы, я спешу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть будет полным стол у наших горожан, счастливы все жители столицы. И Новый год, как снежный сарафан, оденет радостной улыбкой ваши лица. Любви, достатка, здоровья и мира!», — пожелала она жителям столицы Татарстана.
Писатель Рабит Батулла, дебютировавший в 85 лет в фильме «Бери да помни», в наступающем году желает каждому казанцу личного счастья, а столице республики — процветания.
«Сейчас Казань хвалит весь мир, за несколько лет город стал намного краше. Слышал в СМИ, что за рубежом столицу ставят наравне с мировыми столицами. Пусть в будущем Казань не потеряет красоты, пусть город красиво застраивается и развивается. Каждый понимает счастье по-своему, пусть каждый казанец будет по-своему счастлив. Желаю мира и счастья, с Новым годом!», — поздравил Рабит Батулла.
Заслуженная артистка РТ Марина Карпова убеждена, что миром правят смелые и влюбленные, поэтому горожанам она пожелала непоколебимой веры и добрых помыслов.
«Пусть люди не боятся мечтать глобально, масштабно, стремятся к своим желаниям. Я считаю, что вся сила заключается в убеждении: “Я смогу”, “Я сделаю”, “Я не сдамся”. Надеюсь, что все обретут свое счастье в следующем году. Будьте здоровы, счастливы и добры. И мир обязательно ответит вам взаимностью», — обратилась к казанцам артистка.