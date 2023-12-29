«Не переставайте верить в чудо и добро!»: Dabro, Валерий Баринов, Ильшат Рахимбай и другие звезды поздравили казанцев с Новым годом

«Драконов в Казани любят, а они — наш город. Я тоже родился под символом этого года, так что все должно сойтись максимально благоприятно. Пусть наш город будет центром притяжения для лучших людей. Еще, мне кажется, в следующем году уже вполне можно ждать в Казани туристов из других планет. Как будто к этому все идет. А я готов про это снять фильм, естественно».