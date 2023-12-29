Какая погода будет в Волгограде в новогоднюю ночь, рассказали синоптики

День 31 декабря 2023 года пройдет в Волгоградской области с дождем вперемешку со снегом и туманом. Ветер будет дуть с порывами до 20 метров в секунду. Температура местами поднимется до +9 градусов. В Волгограде — до 7 градусов тепла и тоже будет мокро.