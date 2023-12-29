Какая погода будет в Волгограде в новогоднюю ночь, рассказали синоптики

Специалисты Волгоградского ЦГМС рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь 2024 в Волгограде. Встречать год Зеленого Деревянного Дракона придется под дождем и при плюсовой температуре.
— В новогоднюю ночь с 31 декабря 2023 на 1 января 2024 в Волгограде нас ждут дождь и мокрый снег, хотя осадки будут небольшими, — рассказала начальник отдела ГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
День 31 декабря 2023 года пройдет в Волгоградской области с дождем вперемешку со снегом и туманом. Ветер будет дуть с порывами до 20 метров в секунду. Температура местами поднимется до +9 градусов. В Волгограде — до 7 градусов тепла и тоже будет мокро.
1 января 2024 года погода на севере Волгоградской области будет ближе к зимней. В новогоднюю ночь местами будет легкий морозец и даже пройдет небольшой снег. Хотя днем вновь потеплеет до +5 градусов. Но в Волгограде ночью около нуля, днем +2 градуса тепла.