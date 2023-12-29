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Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.
Заглушка для дайджеста

Серия взрывов произошла в Киеве и других городах Украины
Власти сообщили о повреждении нескольких объектов, отключении электроэнергии и перебоях в движении транспорта в некоторых регионах.

Президент Аргентины отклонил приглашение в БРИКС
Аргентинский лидер написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе.

Минобороны сообщило об окончании осеннего призыва
В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования направлено 130 тыс. человек.

Чем обернулась для Насти Ивлеевой «голая вечеринка»
История скандала.

Байден вошел в список главных неудачников 2023 года
Телеканал Fox News поместил президента США в список главных политических неудачников 2023 года.

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП
Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей.

«Слово пацана» стал лучшим российским сериалом
Лучшим российским фильмом был признан «Чебурашка», а лучшим актером Иван Янковский.

В Якутии Ан-24 приземлился на замерзшую реку
Росавиация классифицировала посадку как серьезный инцидент.