Главные новости недели

Серия взрывов произошла в Киеве и других городах Украины

Власти сообщили о повреждении нескольких объектов, отключении электроэнергии и перебоях в движении транспорта в некоторых регионах.



Президент Аргентины отклонил приглашение в БРИКС

Аргентинский лидер написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе.



Минобороны сообщило об окончании осеннего призыва

В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования направлено 130 тыс. человек.



Чем обернулась для Насти Ивлеевой «голая вечеринка»

История скандала.



Байден вошел в список главных неудачников 2023 года

Телеканал Fox News поместил президента США в список главных политических неудачников 2023 года.



ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП

Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей.