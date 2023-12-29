Губернатор Ростовской области раскритиковал дорожников за ямы на М-4 «Дон»

Губернатор Ростовской области раскритиковал работу дорожников на федеральной трассе М-4 «Дон». Глава региона выразил недовольство по поводу состояния отдельных участков проезжей части и заторов.
— Люди жалуются в правительство региона, требуя принять меры по наведению порядка. Автомобилисты возмущены, из-за ям многие пробивают шины. Необходимо принять меры для обеспечения качественного движения по главной дороге в Ростовской области, — потребовал Василий Голубев от руководства госкомпании «Автодор».
Глава региона поручил донскому Минтрансу организовать постоянное взаимодействие с госкомпанией для максимально быстрого наведения порядка.
После заторов, которые произошли на М-4 «Дон» из-за дорожных работ, перед губернатором отчитался руководитель донского министерства транспорта Владимир Окунев.
Чиновник сообщил, что на М-4 было выявлено почти 5 тысяч кв. метров ямочности, и к этому моменту восстановили более 2 тысяч кв. метров дорожного полотна.
Особую роль на проблемных отрезках пути сейчас выполняют представители ГИБДД. Правоохранители регулируют проезд и помогают сокращать заторы. Кроме того, по пути следования для водителей, попавших в пробку, развернули четыре мобильных пункта обогрева и питания. Есть возможность провести дозаправку ТС, обеспечен подвоз воды, работают аварийные комиссары.
— Мы договорились с «Автодором» установить жесткий посуточный контроль за работами на М-4. Прошу отработать эту ситуацию и информировать жителей области о ходе ее выполнения, — сказал Василий Голубев.