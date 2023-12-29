Губернатор Ростовской области раскритиковал дорожников за ямы на М-4 «Дон»

Особую роль на проблемных отрезках пути сейчас выполняют представители ГИБДД. Правоохранители регулируют проезд и помогают сокращать заторы. Кроме того, по пути следования для водителей, попавших в пробку, развернули четыре мобильных пункта обогрева и питания. Есть возможность провести дозаправку ТС, обеспечен подвоз воды, работают аварийные комиссары.