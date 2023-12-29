С 1 января 2024 года в Молдове произойдет перерасчёт пенсий: Кому положена прибавка

С 1 января 2024 года будут пересмотрены пенсии по возрасту, установленные после 1 января 2019 года, при страховом стаже более 2 лет. На пересмотр могут рассчитывать и пенсионеры, которые после последнего перерасчёта уже отработали не менее 2 лет.
Также с 1 января 2024 года НКСС пересмотрит пенсии по инвалидности, установленные до 1 января 2022 года, при условии стажа от 2 до 7 лет.
Заявления о перерасчёте пенсии по возрасту и инвалидности можно подать с 1 января 2024 года в электронном виде, на сайте НКСС cnas.gov.md, либо на портале servicii.gov.md. Необходимо указать следующие данные:
— тип пенсии, запрашиваемой для пересмотра (по возрасту или по инвалидности);
— идентификационный номер (IDNP);
— дату рождения.
Заявление рассматривается в течение 60 дней со дня подачи, а новые пенсионные права предоставляются с месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление.