С 1 января 2024 года в Молдове произойдет перерасчёт пенсий: Кому положена прибавка

С 1 января 2024 года будут пересмотрены пенсии по возрасту, установленные после 1 января 2019 года, при страховом стаже более 2 лет. На пересмотр могут рассчитывать и пенсионеры, которые после последнего перерасчёта уже отработали не менее 2 лет.