Елок больше, чем людей: Кишиневские продавцы лесных красавиц к Новому году сбросили цены вдвое, потому что покупать некому и дорого

Саша, продавец новогодних елок, уже стал моим добрым знакомым. Недели полторы он торгует символами Нового года, в двадцати метрах от дома, в котором я живу (это улица Крянгэ). Продает он датскую пихту.
Как только начинал торговлю, цены у него были заоблачные. Самая высокая (около трех метров_ стоила за две тысячи леев, а самая маленькая (примерно метр) — 500.
— Цены упали примерно вдвое, — признается он мне. — Сам посуди. Те елки, которые я продавал по 500−600 леев, сегодня отдаю по 200−250. Только самые высокие не подешевели. Но из-то берут не для того, чтобы в квартирах ставить.
— Почему вдруг елки так резко подешевели?
— А людей в стране нет, значит, и покупатели отсутствуют. Да и денег у народа нет, чтобы тратиться на дорогие елки.
Во время нашего диалога несколько человек походили, приценялись, но никто так и не купил.
Люди больше прицениваются, чем покупают елки. Леонид РЯБКОВ.
— Надеюсь, что до вечера 31 декабря, все-таки, удастся распродать весь товар. Ведь елок у меня еще много осталось!
Кстати, и букеты еловых веток так и не подешевели. Как стоили по 50 леев, так и стоят.