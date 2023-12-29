Елок больше, чем людей: Кишиневские продавцы лесных красавиц к Новому году сбросили цены вдвое, потому что покупать некому и дорого

— Цены упали примерно вдвое, — признается он мне. — Сам посуди. Те елки, которые я продавал по 500−600 леев, сегодня отдаю по 200−250. Только самые высокие не подешевели. Но из-то берут не для того, чтобы в квартирах ставить.