Что произошло за день? 29 декабря

Вынесены приговоры экс-заместителям руководителей предприятий МТЗ и БеЛАЗ по делу о взятках. Бывший первый заместитель генерального директора БелАЗа Олег Степук осужден на 11 лет лишения свободы с невозможностью занимать руководящие должности в течение пяти лет. Такую же меру наказания избрали и Сергею Сиротенко, который был заместителем гендиректора МТЗ. Кроме того, ему назначили крупный штраф.