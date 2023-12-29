Что произошло за день? 29 декабря

Пенсионерам с 1 февраля поднимут пенсии на 10%. По расчётам Минтруда, ее средний размер составит 811 рублей.
Вынесены приговоры экс-заместителям руководителей предприятий МТЗ и БеЛАЗ по делу о взятках. Бывший первый заместитель генерального директора БелАЗа Олег Степук осужден на 11 лет лишения свободы с невозможностью занимать руководящие должности в течение пяти лет. Такую же меру наказания избрали и Сергею Сиротенко, который был заместителем гендиректора МТЗ. Кроме того, ему назначили крупный штраф.
Завершены клинические испытания белорусской вакцины против COVID-19. Ее официально зарегистрировал Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава. Препарат планируют экспортировать.
Наследница L'Oreal стала первой женщиной, накопившей состояние в $100 млрд. 70-летняя Франсуаза Бетанкур Мейерс занимает 12-е место среди самых богатых людей в мире. Она ведет непубличную жизнь. Миллиардерша написала две книги — пятитомное исследование Библии и генеалогию греческих богов.
Белорусские полярники прислали поздравление с Новым годом из Арктики. Пожелали «полярного здоровья, побольше доброты и улыбок, душевного спокойствия».
А еще в некоторых странах сегодня отмечают День пушистой елки. По этому случаю подготовили подборку красивых новогодних деревьев со всего мира. Полюбоваться можно здесь.