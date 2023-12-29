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В аэропорту Астаны задерживаются более 30 рейсов

В аэропорту Астаны задерживаются 12 рейсов на вылет, 19 рейсов на прилёт по причине неблагоприятных метеоусловий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 51% 750 мм рт. ст. +11°
Источник: Baigenews

Это следующие авиарейсы:

— IQ437 Qazaq Air Астана — Петропавловск.

— КС7351 FlyArystan Астана — Семей.

— DV1734 SCAT Астана — Алматы.

— DV741 SCAT Астана — Актау.

— DV704 SCAT Астана — Алматы.

— IQ351 Qazaq Air Астана — Алматы.

— DV714 SCAT Астана — Алматы.

— DV736 SCAТ Астана- Шымкент.

— КС7377 FlyArystan Астана — Актау.

— DV813 SCAT Астана — Москва.

— IQ369 Qazaq Air Астана — Туркестан.

— КС992 Air Astana Астана — Алматы.

— DV 735 SCAT Шымкент — Астана.

— DV 1756 SCAT Тараз — Астана.

— IQ 426 Qazaq Air Кызылорда — Астана.

— КС855 Air Astana Алматы — Астана.

— DV 722 SCAT Актобе — Астана.

— DV 786 SCAT Усть-Каменогорск — Астана.

— КС7055 FlyArystan Алматы — Астана.

— DV 743 SCAT Алматы — Астана.

— КС7318 FlyArystan Кызылорда — Астана.

— КС 991 Air Astana Алматы — Астана.

— IQ 428 Qazaq Air Шымкент — Астана.

— КС7352 FlyArystan Семей — Астана.

— DV 713 SCAT Алматы — Астана.

— КС208 Air Astana Дубай — Астана.

— КС7906 FlyArystan Кутаиси — Астана.

— IQ 354 Qazaq Air Алматы — Астана.

— IQ 3700 Qazaq Air Туркестан — Астана.

— IQ 352 Qazaq Air Алматы — Астана.

— DV 8140 SCAT Москва — Астана.

«Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полётов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке следующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний», — отмечается в сообщении.

В случае задержки рейса по вине авиакомпании пассажирам предоставляются услуги (прохладительные напитки, горячее питание, размещение в гостинице), предусмотренные законодательством РК, в зависимости от длительности задержки.