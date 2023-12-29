В аэропорту Астаны задерживаются более 30 рейсов

Это следующие авиарейсы:
— IQ437 Qazaq Air Астана — Петропавловск.
— КС7351 FlyArystan Астана — Семей.
— DV1734 SCAT Астана — Алматы.
— DV741 SCAT Астана — Актау.
— DV704 SCAT Астана — Алматы.
— IQ351 Qazaq Air Астана — Алматы.
— DV714 SCAT Астана — Алматы.
— DV736 SCAТ Астана- Шымкент.
— КС7377 FlyArystan Астана — Актау.
— DV813 SCAT Астана — Москва.
— IQ369 Qazaq Air Астана — Туркестан.
— КС992 Air Astana Астана — Алматы.
— DV 735 SCAT Шымкент — Астана.
— DV 1756 SCAT Тараз — Астана.
— IQ 426 Qazaq Air Кызылорда — Астана.
— КС855 Air Astana Алматы — Астана.
— DV 722 SCAT Актобе — Астана.
— DV 786 SCAT Усть-Каменогорск — Астана.
— КС7055 FlyArystan Алматы — Астана.
— DV 743 SCAT Алматы — Астана.
— КС7318 FlyArystan Кызылорда — Астана.
— КС 991 Air Astana Алматы — Астана.
— IQ 428 Qazaq Air Шымкент — Астана.
— КС7352 FlyArystan Семей — Астана.
— DV 713 SCAT Алматы — Астана.
— КС208 Air Astana Дубай — Астана.
— КС7906 FlyArystan Кутаиси — Астана.
— IQ 354 Qazaq Air Алматы — Астана.
— IQ 3700 Qazaq Air Туркестан — Астана.
— IQ 352 Qazaq Air Алматы — Астана.
— DV 8140 SCAT Москва — Астана.
«Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полётов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке следующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний», — отмечается в сообщении.
В случае задержки рейса по вине авиакомпании пассажирам предоставляются услуги (прохладительные напитки, горячее питание, размещение в гостинице), предусмотренные законодательством РК, в зависимости от длительности задержки.