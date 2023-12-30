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Какой сегодня день: 30 декабря

Этот день является 364-м в григорианском календаре, до нового года остается один день.
Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 30 декабря 1865 года родился известный писатель Редьярд Киплинг, создатель Маугли и Рикки-Тикки-Тави? О том, чем еще ознаменовано 30 декабря, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 30 декабря

В 1916 году был убит Григорий Распутин.

В 1922 году был утвержден и вступил в силу Договор об образовании СССР.

Кто родился 30 декабря

Писатель Редьярд Киплинг (1865−1936).

Поэт Даниил Хармс (1905−1942).

Тренер по фигурному катанию Елена Чайковская (1939).

Диссидент Владимир Буковский (1942−2019).

Рок-певица Патти Смит (1946).

Гольфист Тайгер Вудс (1975).

Баскетболист Леброн Джеймс (1984).

30 декабря в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святого пророка Даниила и его трех друзей-пленников.

Именины

30 декабря именины у Александра, Сергея, Петра, Никиты, Николая, Даниила, Ивана и Дениса.

30 декабря в народном календаре

На Руси люди в этот день говорили: «Данила декабрь торопит», «В Данилов день святым духом и ладаном запахло».

30 декабря особенно пристально наблюдали за погодой: если на Данилу деревья покроются инеем, то Святки будут теплыми. Если же была метель, то это означало, что летом пчелы будут хорошо роиться. Ночью народ разводил костры и приговаривал: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».