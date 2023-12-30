Какой сегодня день: 30 декабря

30 декабря особенно пристально наблюдали за погодой: если на Данилу деревья покроются инеем, то Святки будут теплыми. Если же была метель, то это означало, что летом пчелы будут хорошо роиться. Ночью народ разводил костры и приговаривал: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».