Какой сегодня день: 30 декабря

Знаете ли вы, что 30 декабря 1865 года родился известный писатель Редьярд Киплинг, создатель Маугли и Рикки-Тикки-Тави? О том, чем еще ознаменовано 30 декабря, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 30 декабря
В 1916 году был убит Григорий Распутин.
В 1922 году был утвержден и вступил в силу Договор об образовании СССР.
Кто родился 30 декабря
Писатель Редьярд Киплинг (1865−1936).
Поэт Даниил Хармс (1905−1942).
Тренер по фигурному катанию Елена Чайковская (1939).
Диссидент Владимир Буковский (1942−2019).
Рок-певица Патти Смит (1946).
Гольфист Тайгер Вудс (1975).
Баскетболист Леброн Джеймс (1984).
30 декабря в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святого пророка Даниила и его трех друзей-пленников.
Именины
30 декабря именины у Александра, Сергея, Петра, Никиты, Николая, Даниила, Ивана и Дениса.
30 декабря в народном календаре
На Руси люди в этот день говорили: «Данила декабрь торопит», «В Данилов день святым духом и ладаном запахло».
30 декабря особенно пристально наблюдали за погодой: если на Данилу деревья покроются инеем, то Святки будут теплыми. Если же была метель, то это означало, что летом пчелы будут хорошо роиться. Ночью народ разводил костры и приговаривал: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».