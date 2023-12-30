Что можно и нельзя делать в Данилов день 30 декабря, который называют Данииловы сборы

Православная церковь 30 декабря вспоминает пророка Даниила. В народе отмечают Данилов день, или Данииловы сборы. Название возникло из-за того, что 30 декабря на поле устраивались большие костры. С их помощью старались прогнать зиму, а также мороз.
Народные приметы на 30 декабря
Интересно, что по погоде на 30 декабря узнавали, каким окажется май 2024 года. В том случае, если деревья покрылись инеем, то на святки ждали теплой погоды. Туманная погода указывает на снегопад на Крещение, которое празднуют 19 января. Если в Данилов день мороз, то летом будет мало грибов.
Что нельзя делать 30 декабря
Не следует заниматься рукоделием. Особенно данный запрет касается пришивания пуговиц. Согласно приметам, это может грозить проблемами в личной жизни. Запрещено жаловаться на жизнь, так как можно навлечь неприятности. Нельзя рисковать. Считается, что это грозит проблемами.
Что можно делать 30 декабря
День идеально подходит для того, чтобы начать подготовку к Новому году. Рекомендуется даже сделать некоторые заготовки. Кстати, считается, что сны на 30 декабря являются вещими. А еще рекомендуется положить в карман монетку, чтобы весь год не знать финансовых проблем.