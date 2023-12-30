Что можно и нельзя делать в Данилов день 30 декабря, который называют Данииловы сборы

Интересно, что по погоде на 30 декабря узнавали, каким окажется май 2024 года. В том случае, если деревья покрылись инеем, то на святки ждали теплой погоды. Туманная погода указывает на снегопад на Крещение, которое празднуют 19 января. Если в Данилов день мороз, то летом будет мало грибов.