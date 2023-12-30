Год запомнился ростом цен буквально на всё

«Мясо дороже стало, свинина уже по 450−600 рублей, дешевле не купишь. В целом дороже стало в магазин ходить, — жалуется пенсионерка Светлана Рябуха. — Но бывают и всплески: то придёшь — помидоры по астрономической цене лежат, то крупы. Потом через какое-то время смотришь, стали дешевле, вроде успокаиваешься. А как дешевле? Просто подскочили до 350 рублей, а упали до 270. И уже кажется, что помидоры за 270 рублей — это не так уж и дорого».