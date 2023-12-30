Год запомнился ростом цен буквально на всё

Неконтролируемый рост цен жители региона назвали главным событием уходящего года.
Одна закупка
Спецоперация, санкции, падение курса валюты, рост курса валюты, поражения и победы, действия правительства, изменения в стоимости топлива и кадровый дефицит, а также для Приморского края — погодные катаклизмы. На средний чек во время похода в магазин влияет, кажется, вообще всё.
Приморцы стали хранить чеки из магазинов, чтобы понять, как на самом деле выросли цены. Сравнение прошлогодних чеков с нынешними дало интересные результаты.
Вот лишь немногие примеры.
Шпроты в масле копчёные стоили 231,56 рубля, сегодня — 147. Но тут нужно смотреть на производителя. Разница в цене шпрот разных марок может быть кратная.
Салат из морской капусты «Рыбный день» стоил 44,76 рубля, сегодня — 44,86. Цена отличается на копейки.
Оливки «Иберика» 300 грамм стоили 209,99. Сегодня 400-граммовая банка стоит 289,98 рубля. В пересчёте на граммы — 72,5 копейки за грамм против прошлогодних 70 копеек.
«Доширак» курица, 90 грамм, стоил 52,77, сегодня — 52,97. Почти без изменений.
Подешевело и подсолнечное масло. «Злато» (1 л) стоило в прошлом году 134,78 рубля, сегодня — 129,89.
На первый взгляд — не особо критично. Даже кое-что стало дешевле.
Но это только студенческий организм переварит даже гвозди, был бы майонез.
Взрослым нужны продукты посерьёзнее. В том числе по медицинским показаниям и в силу привычки питаться, как положено, — имея на столе первое горячее блюдо, второе и компот. А вот ингредиенты для этого способа питаться начинают входить в категорию роскоши.
«За год — подорожало вполовину, а какие-то продукты и в два раза. Уже приходится выбирать, что дешевле, покупать попроще или искать по десятку магазинов, где и что купить», — рассказала на крыльце одного из сетевых магазинов жительница Владивостока пенсионерка Виктория Квашнина.
По её словам, ценовой кризис — явление известное, и выходом был переход на более доступные продукты. Вместо говядины — на свинину, вместо свинины — на курицу. Но и тут случилась промашка. Курица сегодня — не для экономных. Грудка — лучшее диетическое мясо птицы — прыгнула в цене за 500 рублей. Да парная свинина стоит дешевле! Вечный доступный источник белка — яйцо — стоит под 200 рублей. Просто жар-птицы какие-то, а не бройлеры, — ворчит покупательница.
Ноябрьские цены в сравнении с ноябрьскими же, но прошлогодними выглядят сегодня так.
Свинина (кроме бескостного мяса) стоила 375,49 рубля за килограмм, сегодня — 428,39.
Куры охлаждённые и мороженые стоили 234,24 рубля, сегодня — 295,31.
Яйцо куриное стоило 106,70 за десяток, сегодня — 145,51.
Картофель стоил 46,55, стоит — 63,08. Капуста подорожала с 43,38 до 65,36. Остальные овощи тоже стали дороже в среднем на 10 рублей, то есть, как и всё остальное, примерно на 20−25%.
Однако если хочется морковки категории «лакшери-суперэлит», то она без труда найдётся даже в пять раз дороже средней цены.
Подешевела, кажется, только гречка со 131,50 до 86,80 рубля за килограмм. В цене почти не меняются соль и пшеничная мука.
Год роста
В конце декабря 2023 года разговоры на рынке те же, что и в январе.
«Мясо дороже стало, свинина уже по 450−600 рублей, дешевле не купишь. В целом дороже стало в магазин ходить, — жалуется пенсионерка Светлана Рябуха. — Но бывают и всплески: то придёшь — помидоры по астрономической цене лежат, то крупы. Потом через какое-то время смотришь, стали дешевле, вроде успокаиваешься. А как дешевле? Просто подскочили до 350 рублей, а упали до 270. И уже кажется, что помидоры за 270 рублей — это не так уж и дорого».
Любовь Власова, мать-одиночка, говорит, что сейчас как никогда чувствует, что работает «на унитаз». Продукты питания всегда были самой большой статьёй ежемесячных расходов, но сейчас женщина ощущает, что едва справляется.
«Даже “Доширак” стал в цене расти. Сейчас уже 60 рублей стоит. Думаю, что “Доширак”, как лакмусовая бумажка, показывает, как быстро всё дорожает», — поделилась своим мнением Любовь Власова.
Примкрайстат подсчитал, что с января 2022 года по январь нынешнего года цены в Приморье выросли на 11%. В целом — на всё. А в целом за последние 10 лет они растут ещё и быстрее, чем зарплаты.
Специалисты винят в подорожании международные санкции и курсы валют. Но санкциям уже почти два года. И рубль, кажется, поднабрал вес. К тому же Россия активно импортозамещается. Но вот опять…
«На Дальнем Востоке России, где преобладает экспорт сырьевых товаров, цены на некоторые виды продуктов могут упасть, так как рубль становится менее ценным на мировом рынке. Однако в то же время цены на импортные товары, такие как техника и электроника, могут подняться, так как для их закупки необходимо заплатить больше рублей», — рассказал представитель трейдинговой компании Trader Income Дмитрий Мазанов.
«В производстве мяса и молока высокая доля импортной составляющей — от племенного стада до ветеринарных препаратов. Много мяса импортируется напрямую, и когда рубль слабеет по отношению к другим валютам, стоимость импортных продуктов растёт. В результате производители мяса и молока также повышают цены на свою продукцию, чтобы компенсировать увеличение затрат на корма и другие расходы. В итоге подорожание мяса и молока является косвенным следствием падения рубля», — рассказал владелец международного маркетингового агентства Эмиль Ахундов.
«Закупочные цены растут у производителей, и это прямо влияет на розничную цену товара», — объяснила зам. генерального директора «НИКОЛЬСК» Юлия Детенюк. — На наши цены также влияют такие факторы, как стоимость покупаемой упаковки, приправ, топлива и коммунальные расходы, в том числе отопление производства и торговых точек, тарифы на электроэнергию и прочие сопутствующие факторы.
Правительство Приморского края, кстати, гордится объёмами производства местного мяса и строит планы покорения китайского рынка собственной свининой. И курятиной, говорили, самообеспечились в полном объёме. Хотя на прилавках есть и амурская, и хабаровская, и даже белорусская курица. Дефицита, кажется, нет.
Однако в декабре поступила новость: ретейлеры и торговые сети официально объявили о том, что им не хватает персонала, а имеющийся требует надбавок, не хватает также логистических мощностей — не на чем возить товары. И топливо подорожало. И упаковка. И всё остальное. Поэтому ожидается очередной рост цен на всё. К тому же правительство взвинтило учётные ставки. И заграница не помогает, а наоборот — старается навредить. И кофе в Бразилии не уродился. И риса завозят всё меньше.
В общем, нет выхода. Только переписывать ценники.