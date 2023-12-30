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Юрист предупредил о штрафах за петарды в новогоднюю ночь

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Штрафы за запуск петард зависят от требований, установленных местными властями, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.
Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что в некоторых регионах введен полный запрет на запуск петард и фейерверков. В этом случае штраф грозит абсолютно всем нарушителям. Другие регионы, в том числе, Москва, пока отменили лишь централизованные городские мероприятия.

«Под отменой салютов подразумевается отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. Где-то действует полный запрет на салюты, в том числе, для граждан», — рассказал эксперт.

Чтобы избежать штрафов, важно правильно выбрать место для запуска. По общим правилам это нельзя делать в жилой зоне и в лесах. Лучше использовать одну из разрешенных площадок, список которых в преддверии праздника публикуют местные власти.

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