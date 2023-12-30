Юрист предупредил о штрафах за петарды в новогоднюю ночь

Он напомнил, что в некоторых регионах введен полный запрет на запуск петард и фейерверков. В этом случае штраф грозит абсолютно всем нарушителям. Другие регионы, в том числе, Москва, пока отменили лишь централизованные городские мероприятия.
«Под отменой салютов подразумевается отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. Где-то действует полный запрет на салюты, в том числе, для граждан», — рассказал эксперт.
Чтобы избежать штрафов, важно правильно выбрать место для запуска. По общим правилам это нельзя делать в жилой зоне и в лесах. Лучше использовать одну из разрешенных площадок, список которых в преддверии праздника публикуют местные власти.