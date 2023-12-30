Всё дело в волшебных пузырьках. Оценят ли крымские вина в 2024 году

«Мы столкнулись с такой ситуацией, когда в конце этого лета массово хлынула продукция из Франции, Италии, Испании. Парадокс в том, что эта импортная продукция, пройдя таможню и другие инстанции проверки качества и т. д. , появлялась на полках магазинов по цене 300−400 рублей. Как оказалось, там большие дотации даёт виноделам государство, и поэтому бутылка вина стоила в итоге меньше одного евро. Но менталитет наших людей характерен тем, что раз это иностранное вино, то значит, оно хорошее и лучше российского», — рассказывает Рыбченко.