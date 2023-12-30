Всё дело в волшебных пузырьках. Оценят ли крымские вина в 2024 году

Новогодние праздники — самое время вспомнить о прославленных крымских винах. Всё больше россиян переходят с импортных горячительных напитков на отечественные. Интересуются ими отели и рестораны. Но пока региональные производители осваивают в основном местный рынок.
В причинах такой ситуации разбирался Krym.aif.ru.
Российское — значит, хорошее.
Если посмотреть на рост спроса на российские вина в целом по всей стране, то по словам бренд-амбассадора компании «Цимлянские вина» Алексея Матвеенко, здесь существуют два смысловых блока. Первый — это представленность локальных вин в тех регионах, где они производятся. Например, на Кубани много кубанских вин, в Крыму — крымских. Это говорит об усилиях региональных властей по продвижению локальных вин, а также о стремлении владельцев сферы гостеприимства в продвижении локальной идентичности.
Если же говорить о втором моменте — о продвижении в целом по России, то здесь нужно учитывать несколько факторов. Заградительные пошлины и в целом подорожание, усложнение логистики импорта постепенно вытесняют из отелей и ресторанов заграничные вина. Поэтому попасть в их меню отечественному производителю становится проще.
В — третьих, спрос на российские вина, которые формируют отрасль на протяжении последних лет, наконец, начинает превращаться в массовый. И это уже не удел небольших любителей, энтузиастов и эстетов, как считает эксперт.
В-четвёртых, дистрибьюторские компании, которые являются важнейшим звеном между виноделом и потребителем в силу различных причин, в том числе экономических, стали активнее работать с российскими производителями вин.
«Плюс по поводу маркетинга и продвижения в целом у российских виноделов сейчас карт-бланш. Поэтому бюджетов на продвижение импортной продукции всё меньше и меньше. Это еще не максимальный результат, но представительство российских вин растёт», — отмечает Матвеенко.
Как считает директор Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Александр Рыбченко, импортозамещение помогло тому, что в винных картах стало больше появляться крымских вин. И по его мнению, качество нашей продукции не только не уступает импортной, но в некоторых моментах и превосходит её.
«Мы столкнулись с такой ситуацией, когда в конце этого лета массово хлынула продукция из Франции, Италии, Испании. Парадокс в том, что эта импортная продукция, пройдя таможню и другие инстанции проверки качества
Сегодня по его словам, у виноделов уже нет таких сложностей с приобретением материалов для производства вина, которая была в самом начале. Тогда была проблема с пробкой и воском. Но с помощью параллельного импорта или отечественных аналогов этот вопрос был решён.
Вино в законе.
Некоторые виноделы предлагают перенять опыт у соседнего Краснодарского края, где на законодательном уровне утверждено, что 30% винной карты в ресторане или на полках в магазинах должно занимать местное вино.
Как считает Александр Рыбченко, 30%— это правильная история, тем более что в начале ноября состоялся Росконгресс, и уже на федеральном уровне прозвучало утверждение, что рестораны и бары на 50% должны быть представлены российскими производителями.
Но это зависит и от продавца, и от поставщика. Как поясняет Рыбченко, у маленьких производителей вина нет возможностей зайти на материк в массовые сети ритейла. Тем нужен значительный объём продукции, поэтому крафтовым виноделам проще выходить на рестораны, отели. Крымские и севастопольские вина присутствуют в магазинах ровно в том количестве, на которое способен сам поставщик.
Другое дело, что они недостаточно представлены в винных картах и ресторанах. Ситуацию, как считает эксперт, нужно менять, ведь в основном винные карты составляют дистрибьюторы. А они нацелены на продажу импортного вина, а не на продвижение отечественного, так как маржинальность у тех будет поинтереснее.
Что с продажами.
«В продажах на материк Крым значительно просел. Но существует массовый производитель, а также авторское виноделие, которое осознанно ограничивает тиражность своих бутылок, и у них иная цена. Массовый производитель просел из-за поставок импортного вина. В итоге отечественные виноделы были не конкурентоспособны, продажи падали до 30−40%. Сейчас ситуация выравнивается, так как подняли квоты на пошлину, что делает отечественные вина более конкурентоспособными», — комментирует эксперт из Севастополя.
Земля — это самый важный ресурс для производства вина. Для того чтобы заниматься виноделием, достаточно 2−4 га земли. Что касается, в частности, Севастополя, то здесь её не так уж много: город растёт, появляются новые предприятия.
Не обходится отрасль без господдержки — в год Севастополю выделяется порядка 430−450 млн рублей. Во-первых, это город федерального значения. Во-вторых, исторически сложилось так, что здесь очень много виноградников, так как почвенные характеристики и климатические условия подходят для выращивания винограда.
Как рассказал директор Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», основная проблема, а особенно для маленьких виноделов, заключается в отсутствии мощностей, способных переработать их виноград.
В 2018 году был запущен прекрасный проект «Терруар Севастополь». Цель проекта — сделать регион одним из центров энотуризма. Его планировали реализовать к 2025 году. Проект включал винный маршрут протяженностью более 120 километров и десятки винных хозяйств. На дороге маршрута должны были открыться фирменные винные магазины, точки продажи местной гастрономии, гостиницы и центры самого производства вина. Рядом с виноградниками хотели установить оборудование для производства и хранения вина, а также построить ресторан для дегустаций.
Тогда многие говорили о том, что, благодаря севастопольской винной дороге, город станет одним из центров винного туризма Юга России. Но эта история пока затухла.
Какое вино лучше.
Некоторые считают, что наибольшей популярностью у крымских отельеров и рестораторов пользуются сухие столовые вина — белые и красные.
«Это зависит от сезона и обновления линейки продукции. Например, белые вина — кислотные, лёгкие, освежающие, они больше подходят для тёплого времени года. А вот зимой актуальны более плотные, мощные, танильные, красные вина, которые согревают в самое холодное время года. Сухое вино не затемняет вкус еды. Второе, это линейка. Каждый винодел экспериментирует с тем, какие вина больше понравятся потребителю. Мы в ассоциации постоянно проводим дегустации, чтобы оценить новинки и понять структуру вина, понять, чем севастопольское отличается от крымского вина».
По словам Матвеенко, сегодня популярностью традиционно пользуются, к сожалению, пока недорогие полусладкие вина.
С чем в бокале встретить Новый год.
Уже все привыкли к тому, что Новый год мы встречаем под звон кремлёвских курантов с бокалом шампанского. Но может быть изменить устоявшейся традиции?
Напомним, шампанское — это игристое вино, произведённое методом бутылочной шампанизации на территории французской провинции Шампань. В России производится очень много игристых вин методом, изобретённым в Шампани. Но как считают оба эксперта, лучше открыть игристого российского вина дагестанского, донского, крымского, кубанского. Ведь это замечательно, когда в твоём бокале волшебные пузырьки!