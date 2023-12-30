Большую часть праздников Владивосток накроет волна потепления

Как сообщили в «Примгидромете», во Владивостоке большую часть новогодних праздников погода без существенных осадков, снег возможен только 5 января. Температурный режим будет развиваться по принципу качелей. Ночь на 1 января самая холодная на новогодних каникулах, −14…-16. Из-за сильного ветра по ощущениям будет еще ниже. Днем погода мягче: ветер стихнет, потеплеет до −5…-8.