Большую часть праздников Владивосток накроет волна потепления

На новогодних каникулах во Владивостоке будет практически без осадков, сообщает ИА PrimaMedia. Самым холодным днем в начале 2024 года станет 1 января, после чего на несколько дней наступит потепление.
Как сообщили в «Примгидромете», во Владивостоке большую часть новогодних праздников погода без существенных осадков, снег возможен только 5 января. Температурный режим будет развиваться по принципу качелей. Ночь на 1 января самая холодная на новогодних каникулах, −14…-16. Из-за сильного ветра по ощущениям будет еще ниже. Днем погода мягче: ветер стихнет, потеплеет до −5…-8.
2 января комфортная со слабым ветром погода: ночью −7…-9, днем −2…-1. 3 января свежий северо-западный ветер, температурный фон понизится на 2 — 4 градуса.
С 4 по 7 января Владивосток накроет новая волна тепла. 8 января сильный ветер и похолодание.