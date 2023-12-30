Неделя с AmurMedia: недетские сказки, первые гости ГЛК «Хехцир» и задержание чиновников

Человеку нужен человек — интервью с оператором «Телефона доверия» в Хабаровске



Новый год — время не только праздника, но и колоссального напряжения: все стремятся закупить подарки, закончить ворох дел, провести генеральные уборки, да еще и нарядиться. В таком темпе недолго выгореть и истощиться. Да так, что отмечать праздник совсем не захочется. И, к сожалению, в, казалось бы, радостную пору на телефон доверия звонят самые разные люди с не самыми радостными мыслями. О том, как не сойти с ума в предновогоднюю неделю и сохранить силы для веселья, поговорил корреспондент ИА AmurMedia с консультантом телефона доверия.