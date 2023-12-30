Неделя с AmurMedia: недетские сказки, первые гости ГЛК «Хехцир» и задержание чиновников

Недетские сказки: с какими историями сталкивается Дед Мороз в праздничные дни в Хабаровске
В новогодние праздники в Хабаровске проходят утренники, домашние вечеринки с участием Снегурочки и Деда Мороза, ведь этих добрых сказочных героев любят как взрослые, так и дети. И каждый мечтает, чтобы в новогоднюю ночь именно к нему в дверь постучался сказочный герой. Бывает, когда на детских праздниках случаются курьёзные и даже опасные для жизни случаи. Дедушка Мороз и Снегурочка рассказали ИА AmurMedia с какими необычными случаями они сталкивались во время поздравления девчонок и мальчишек.
Человеку нужен человек — интервью с оператором «Телефона доверия» в Хабаровске
Новый год — время не только праздника, но и колоссального напряжения: все стремятся закупить подарки, закончить ворох дел, провести генеральные уборки, да еще и нарядиться. В таком темпе недолго выгореть и истощиться. Да так, что отмечать праздник совсем не захочется. И, к сожалению, в, казалось бы, радостную пору на телефон доверия звонят самые разные люди с не самыми радостными мыслями. О том, как не сойти с ума в предновогоднюю неделю и сохранить силы для веселья, поговорил корреспондент ИА AmurMedia с консультантом телефона доверия.
Впервые на хабаровской сцене прошел спектакль Донецкого театра «Игроки»
На сцене Хабаровского музыкального театра прошел спектакль «Игроки» (18+), криминально-музыкальная комедия по одноименной пьесе Николая Гоголя. Донецкий музыкально-драматический театр им. Бровуна показал зрителям жемчужину своего репертуара.
Двух чиновников задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере
И.о. первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края и начальника КГКУ «Хабаровскуправтодор» задержали за получение взяток в особо крупном размере. Информацию подтвердил ИА AmurMedia осведомлённый источник, органы пока официально не высказывались.
Снижение пенсионного возраста не грозит Хабаровскому краю
Спикер краевого парламента Ирина Зикунова рассказала, что депутатами было подготовлено и направлено обращение в Москву с предложением понизить пенсионный возраст. Данную инициативу поддержали и парламентарии из других регионов ДФО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на законодательную думу Хабаровского края.
ИА AmurMedia и эксперты обсудили совместную работу в 2023 году
В рамках дискуссионной площадки «Деловой клуб» ИА AmurMedia прошла завершающая этот год встреча. Модератором встречи выступил руководитель ИА AmurMedia Андрей Швецов.
Мощный пожар уничтожил ТЦ в Хабаровском крае
По официальной информации пожарные уже локализовали возгорание. По предварительным данным пострадавших нет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На четыре года может сесть жительница Хабаровского края за покупку осетра
В Комсомольском районе Хабаровского края передано в суд уголовное дело о браконьерстве, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт УМВД края.
Для семей участников СВО устроили праздник в Хабаровске
Акция проводится для детей, чьи родители находятся в зоне специальной военной операции. Всего было сформировано более двух сотен сладких подарков. Для тех, кто не смог посетить праздник, подарки будут доставлены на дом.
Гипермаркеты переходят на праздничный режим работы в Хабаровском крае
Хабаровчане продолжают свои приготовления к Новому году. Однако возникает вопрос как будут работать главные Гипермаркеты региона с 1 по 8 января. Опытные жители края знают, в первые числа нового года многие продуктовые магазины либо не работают, либо осуществляют работу в особом, урезанном режиме и новогоднему волшебству тут явно не место, сообщает ИА AmurMedia.
Взяточника посадили на десять лет в Хабаровском крае
В течение трех лет, с октября 2017 года по декабрь 2020 года, заместитель главы администрации, являясь председателем административной комиссии района, получал от руководителя организации взятки за скрытие информации о некачественно проведенных работ в сфере ЖКХ.
Еще один ФАП введен в эксплуатацию в Ульчском районе Хабаровского края
Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика Минстроя края» введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в поселке Быстринск Ульчского района, возводимый в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию от прокуратуры Хабаровского края.
В 306 школах Хабаровского края введут ставки советников по воспитанию
С нового учебного года в этом году были введены ставки советники директоров по воспитанию. В 230 школа региона появились новые специалисты, необходимость в которых возникла в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и нацпроекта «Образование». Инициировал данные программы президент РФ, Владимир Путин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабарвоского края.
В Хабаровске презентовали возможности импортозамещения
С введением санкций многие IT-компании ушли из России, оставив организации перед сложным выбором: продолжать использовать устаревшее и уже недостаточно безопасное, но привычное программное обеспечение, переходить на «пиратки» и нести все связанные с этим риски или найти подходящее решение от отечественных производителей. Актуальным требованиям времени выбор есть — об этом рассказали специалисты «Группы Астра» в рамках своего роад-шоу, посвященного продуктам российского разработчика и укреплению позиций на дальневосточном рынке, сообщает ИА AmurMedia.
Победителей «Амурского хрусталя» выбрали в Хабаровске
В конкурсе приняли участие девять команд. В задачах команд было из девяти блоков льда изготовить художественную композицию. Каждая скульптура должна была быть связана с музыкой, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В Хабаровске открылся новый корпус детского сада № 5
Сегодня в Хабаровске открыли третий корпус детского сада № 5. Новое здание рассчитано на 100 мест и расположено в жилом комплексе «Петроглиф Парк». В рамках президентского национального проекта «Демография» администрация краевой столицы выкупила здание — пристройку, а для проведения капитального ремонта помещения по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева из бюджета региона было выделено 62 миллиона рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
«Ёлка желаний» воплощает мечты хабаровчан
В Хабаровском крае исполнятся мечты восьми десятков детей, 8 из них — жители краевой столицы. Сегодня благодаря акции «Елка желаний» (0+) два желания юных горожан, силами работников городской администрации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Сдан в эксплуатацию ГЛК «Хехцир»
В последний рабочий день уходящего года на горнолыжном комплексе губернатор Хабаровского края протестировал кресельную канатную дорогу и трассы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края. Вместе с главой региона готовность комплекса к приему гостей проверили юные спортсмены — воспитанники отделения горнолыжного спорта краевой спортшколы олимпийского резерва. Ожидается, что горнолыжка примет любителей этого вида спорта уже в эти новогодние каникулы.