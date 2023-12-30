Километровые очереди: на границе Приморья и Китая образовался затор

Встретить Новый год за границей — мечта многих людей. А для приморцев, благодаря тесной связи с Китаем, это реалистичная задача. Вот только желающих попасть в другую страну на праздники оказалось так много, что у пункта пропуска образовались километровые очереди. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На пункте пропуска Краскино в несколько километров затор — туристические автобусы вперемешку с фурами стоят друг за другом, почти не продвигаясь вперед. Очевидцы, стоящие в очереди, предупреждают о необходимости запастись терпением. Иначе можно сойти с ума.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что Приморский край — тоже весьма привлекателен для туристов. За 11 месяцев 2023 года регион посетили почти 3,5 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на полмиллиона.