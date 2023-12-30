Километровые очереди: на границе Приморья и Китая образовался затор

Встретить Новый год за границей — мечта многих людей. А для приморцев, благодаря тесной связи с Китаем, это реалистичная задача. Вот только желающих попасть в другую страну на праздники оказалось так много, что у пункта пропуска образовались километровые очереди. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».