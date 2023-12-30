Когда банки возвращают деньги за переводы мошенникам?

Уже с июля 2024 года банку придётся возместить человеку деньги, если перевод всё-таки был проведён на мошеннический счёт, который находится в базе. Банки должны будут настроить свои алгоритмы и проверять, кому перечисляются деньги. Если информация о получателе будет содержаться в системе ФинЦЕРТ, то финансовой организации следует сообщить об этом клиенту и приостановить операцию на срок два дня — период охлаждения, в течение которого человек может передумать проводить платёж.