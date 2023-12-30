Когда банки возвращают деньги за переводы мошенникам?

С июля 2024 года банку придётся возместить человеку деньги, если перевод всё-таки был проведён на мошеннический счёт, который находится в базе.
В каких случаях банки возвращают деньги за переводы мошенникам?
Управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница говорит, что Банк России предпринимает разные меры для борьбы с киберпреступностью. Например, информация о мошеннических операциях аккумулируется в автоматизированной системе ФинЦЕРТ, к которой подключены все банки. А с октября этого года — и МВД. Благодаря этому правоохранительные органы могут быстро получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег.
Уже с июля 2024 года банку придётся возместить человеку деньги, если перевод всё-таки был проведён на мошеннический счёт, который находится в базе. Банки должны будут настроить свои алгоритмы и проверять, кому перечисляются деньги. Если информация о получателе будет содержаться в системе ФинЦЕРТ, то финансовой организации следует сообщить об этом клиенту и приостановить операцию на срок два дня — период охлаждения, в течение которого человек может передумать проводить платёж.
Также можно попытаться решить вопрос самостоятельно со своим банком и обратиться к нему с просьбой вернуть деньги. Некоторые банки идут навстречу.