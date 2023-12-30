В Усть-Илимске простились с участником СВО Сергеем Пономаревым

Скорбные вести пришли в Усть-Илимск Иркутской области. 29 декабря в городе прошла церемония прощания с военнослужащим-участником спецоперации Сергеем Пономаревым. 32-летний мужчина погиб, выполняя боевые задачи. Об этом пишет ИА Irkutsmedia со ссылкой на мэра Анну Щекину в соцсетях.
— Отзывчивый, добрый, открытый человек, при этом смелый и сильный духом, Сергей Сергеевич принял волевое решение — отправиться на специальную военную операцию, — написала градоначальница о земляке. — Понимал, что в трудное для страны время нужен на фронте, должен защищать Родину. Сражался мужественно и был верным воинскому долгу.
Дома бойца ждали мать, родственники и друзья.