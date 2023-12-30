Стало известно, почему в Новосибирске отказались от катка-фаллоса

В Новосибирске в Театральном сквере не стали делать каток, который ранее обсуждала вся страна — с высоты он напоминал фаллос. Вице-мэр города Анна Терешкова объяснила Сиб.фм, что власти в том году проводили голосование, в результате которого жители выбрали убрать каток.
«Мы в том году проводили голосование. Правда, очень мало — примерно 40−60 процентов проголосовали. Жители выбрали — убрать каток», — отметила вице-мэр.
Кроме этого, Терешкова добавила, что в этом году каток было бы сделать затруднительно из-за долгого отсутствия осадков.
«Помните, сколько снега не было вообще? То есть мы бы каток залили только к самому Новому году. А система такая, что сначала елка устанавливается. То есть нужна определенная структура. Все зависит друг от друга», — напомнила она.
Несмотря на это, Терешкова считает, что каток в центре города — прекрасная история.
Напомним, в парке «Арена» установят арт-объект «Новосибирск — родина снежных баб».