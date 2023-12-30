В Иркутске завершена реконструкция здания бывшего кинотеатра «Марат»

Завершены работы в бывшем кинотеатре «Марат» в Иркутске. Реконструкцию здания-объекта культурного наследия начали в прошлом году по поручению президента. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
— После открытия здесь разместится культурно-досуговый центр с муниципальной библиотекой с открытыми фондами и отделом электронной информации, — отметил глава региона. — Библиотека будет располагаться на первом этаже и соседствовать с выставочным пространством. На втором и третьем этаже предусмотрены помещения для занятий художественным творчеством. Есть зал на 100 мест.
Также Игорь Кобзев отметил, что в 2024 году власти проведут отбор проектов по формированию туристского кода среди городов Иркутской области, что позволит сделать их более привлекательными для гостей из других субъектов России.