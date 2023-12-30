В Иркутске завершена реконструкция здания бывшего кинотеатра «Марат»

— После открытия здесь разместится культурно-досуговый центр с муниципальной библиотекой с открытыми фондами и отделом электронной информации, — отметил глава региона. — Библиотека будет располагаться на первом этаже и соседствовать с выставочным пространством. На втором и третьем этаже предусмотрены помещения для занятий художественным творчеством. Есть зал на 100 мест.