На ул. Терешковой в Кемерове начали варить бесстыковые трамвайные пути

Как сообщает мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, накануне в городе начали варить новые бесстыковые трамвайные пути на ул. Терешковой. Это передовая технология позволяет получить практически бесшумный трамвайный путь.
«Точно задаётся расстояние между торцами рельсов, причём, рельс должен быть обрезан строго перпендикулярно. Несмотря на наличие обязательного зазора, все поверхности стыкуемых рельсов должны идеально совпадать. Готовый стык шлифуется ещё горячим — остывший он будет “не по зубам” шлифовальной технике», — Дмитрий Анисимов рассказывает, что точность важна для надёжности путей.
Кемеровчане поинтересовались, будут ли асфальтировать пути, как «в развитых странах», на то что глава города ответил о нецелесообразности подобного решения. Трамвайные пути будут обособленными, автомобилисты на них заехать не смогут.
Травмайные пути меняют в рамках реновации Заискитимья. Мы подробно рассказывали, что власти сделали за год в этой зоне.