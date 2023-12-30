Как будут работать трамваи в Евпатории на Новый год

«31 декабря трамваи, курсирующие по маршрутам № 1 и 3, будут ходить с 6.00 до 22.00. При этом отправление последнего вагона от остановки “ул. Симферопольская” в сторону “Спутник-2” будет осуществляться в 20.37, а от остановки “Спутник-2” в сторону “ул. Симферопольская” — в 20.37», — говорится в сообщении.