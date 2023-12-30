Какова стоимость полиса медстрахования в Молдове в 2024 году

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Национальная медицинская страховая компания (НМСК) объявила о начале продаж полиса медстрахования на 2024 год.
Размер взноса в фиксированном размере на 2024-й остался на уровне текущего года — 12 636 леев. Однако в первые три месяца года лица, обязанные страховаться индивидуально, продолжают пользоваться льготами:
1014 леев заплатят владельцы сельскохозяйственных земель;
1622 лея — физические лица, осуществляющие самостоятельную деятельность в сфере розничной торговли, за исключением торговли товарами, подлежащими акцизному сбору;
2028 леев — учредители индивидуальных предприятий и фермерских хозяйств, патентообладатели, арендаторы, лизингополучатели, физические лица, осуществляющие деятельность в сфере закупки продукции растениеводства и/или садоводства и/или объектов растительного мира, иностранные граждане с правом на временное или постоянное проживание в Республике Молдова, другие граждане, которые не работают и не застрахованы правительством;
4056 леев — лица, практикующие профессию медиатора, нотариуса, адвоката, судебного исполнителя, судебного эксперта, переводчика и уполномоченного администратора, получившие сертификат, лицензию или разрешение в установленном законом порядке, лица, самостоятельно практикующие профессию семейного врача.