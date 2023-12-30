Какова стоимость полиса медстрахования в Молдове в 2024 году

2028 леев — учредители индивидуальных предприятий и фермерских хозяйств, патентообладатели, арендаторы, лизингополучатели, физические лица, осуществляющие деятельность в сфере закупки продукции растениеводства и/или садоводства и/или объектов растительного мира, иностранные граждане с правом на временное или постоянное проживание в Республике Молдова, другие граждане, которые не работают и не застрахованы правительством;