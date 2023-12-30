Афиша на Новый год 2024 в Челябинске. Куда сходить с 31 декабря по 8 января

31 декабря.
В ледовом городке на площади Революции с 13 часов начнется праздничная программа «Дары хозяйки Медной горы». А с 12 до 16 все желающие смогут встретиться с Дедом Морозом или отправить ему письмо по новогодней почте.
В парке «Металлург» с 13 до 16 часов также можно будет встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочные персонажи будут ждать гостей на площади у сцены.
1 января.
В первый день нового года праздничная программа на площади Революции стартует в 12 часов, а с 14 часов начнется театральное представление по мотивам сказов Бажова. До 17 часов гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка.
Можно будет увидеть зимнего волшебника 1 января и в парке «Металлург» с 13 до 16 часов.
2 января.
С 13 часов на площади Революции начнется сказочное представление и мастер-классы, а с 14 часов — концертная программа.
3 января.
В среду на сцене главного ледового городка покажут программу «Как Марья Моревна Новый год спасала», начало в 13 часов. Мастер-классы на площади Революции продлятся до 16 часов, а гуляния с Дедом Морозом — до 18 часов.
В горсаду им. Пушкина с 12 часов начнется программа «В поисках символа года». Гостей ждут на центральной площадке у входа.
4 января.
В этот день праздничные программы на площади Революции пройдут с 13 до 18 часов.
С 4 января игровые программы также запланированы в парке им. Гагарина. Маленьких гостей ждут на площадке у Гулливера с 13 часов каждый день до 7 января включительно.
5 и 6 января.
В эти дни на площади Революции также состоятся игровые программы и мастер-классы. С 12 часов ребят будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, а с 13 часов начнутся выступления артистов.
7 января.
На площади Революции с 13 часов начнется праздничная программа, посвященная Рождеству. Гости увидят театральное представление, а также смогут принять участие в мастер-классах.
Рождественские гуляния начнутся в 12 часов и на главной сцене парка им. Гагарина. А в горсаду им. Пушкина челябинцев с 12 часов приглашают на «Рождественские колядки».
В парке «Металлург» с 13:00 до 14:30 сотрудники библиотек проведут программу «Рождественские забавы». Гостей ждут викторины, конкурсы и подвижные игры для всей семьи.
8 января.
В последний праздничный день на площади Революции с 13 часов — театрализованная программа «Как на Южном Урале волшебство добывали». С 14 часов начнется концерт «Драгоценности малахитовой шкатулки». А гуляния с Дедом Морозом продлятся до 18 часов.