Новогодняя ночь — 2024 в Казани: программа развлечений, площадки для запуска салютов и режим работы транспорта

(Город Казань KZN.RU, 30 декабря). В новогоднюю ночь жители и гости столицы Татарстана смогут посетить праздничные мероприятия в парке «Черное озеро», у центра семьи «Казан» и на фестивале «КышДаКар-фест» в саду Кирова. Какие развлечения подготовили для горожан, как будет работать общественный транспорт и где можно запустить фейерверки, — в материале портала KZN.RU. Народное караоке у Центра семьи «Казан».