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Новогодняя ночь — 2024 в Казани: программа развлечений, площадки для запуска салютов и режим работы транспорта

Ответы на главные вопросы — в материале портала KZN.RU.
Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 30 декабря). В новогоднюю ночь жители и гости столицы Татарстана смогут посетить праздничные мероприятия в парке «Черное озеро», у центра семьи «Казан» и на фестивале «КышДаКар-фест» в саду Кирова. Какие развлечения подготовили для горожан, как будет работать общественный транспорт и где можно запустить фейерверки, — в материале портала KZN.RU. Народное караоке у Центра семьи «Казан».

Празднование у Центра семьи «Казан» начнется в 21:00. На сцену выйдут «Барбара бэнд», DJ Молотов, «Веселые волгари». Перед боем курантов запустят трансляцию новогодних обращений Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Музыкальная программа в парке «Черное озеро»

Праздничная программа в парке «Черное озеро» стартует в 19:00, а в преддверии боя курантов жители и гости Казани смогут посмотреть трансляцию традиционного новогоднего обращения Президента РФ Владимира Путина. Также горожан ждет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фестиваль «КышДаКар-фест» в саду Кирова

В новогоднюю ночь «КышДаКар-фест» в саду Кирова продлится до 3:00. На площадке казанцы смогут приобрести продукцию татарстанских фермеров: сыры, казылык, подарки ручной работы с символикой наступающего года и сладости. Также на фестивале будут готовить ароматный глинтвейн, татарский чай и блюда национальной кухни. Атмосферу праздника создаст красочная фотозона, новогодняя музыка, аниматоры и Дедушка Мороз.

Общественным транспортом можно будет воспользоваться до 2:00

В новогоднюю ночь общественный транспорт Казани будет перевозить пассажиров до 2:00. 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи возобновят работу в 7:30 и продолжат курсировать до 23:30.

В новогодние каникулы общественный транспорт будет работать по графику выходного дня — с 5:30 до 23:30, метрополитен — с 6:00 до полуночи.

С 31 декабря по 8 января муниципальные парковки Казани будут работать без взимания платы.

Запуск фейерверков разрешен на четырех площадках города

В дни новогодних праздников пиротехникой можно пользоваться на четырех площадках:

в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — на майдане на улице Гаврилова;

в Кировском и Московском районах — на Нижнезареченской дамбе;

в Приволжском и Вахитовском районах — на автомобильной стоянке напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще;

в Советском районе — на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

До 8 января в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период административная ответственность усиливается: для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. рублей.

В новогоднюю ночь продлится работа общественных туалетов

С 23 декабря по 8 января изменен график работы общественных туалетов. В местах массового отдыха они будут открыты с 10:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь — до 2:00. В дополнение к стационарным точкам будет установлено 16 биотуалетов.