В Новосибирске на Михайловской набережной открылся платный ледовый городок

Темой оформления зимнего аттракциона стали времена года. Об этом сообщают «Новосибирские новости».
Напомним, техническое открытие городка успешно прошло накануне. Вице-мэр Анна Терешкова даже лично прокатилась с одной из горок и осталась довольна. С этого дня локация открыта для всех желающих ежедневно с 11 до 22 часов.
Вход в ледовый городок платный: для взрослых — 450 рублей, для детей — 350 рублей. Многодетных семья предоставляется скидка: взрослым билет обойдется в 350 рублей, детям — в 300 рублей. Детей до 3 лет, инвалидов и участников боевых действий пустят бесплатно при предъявлении подтверждающего документа.
В этом году городок оформлен на тему «Времена года». Фигуры на главной аллее символизируют зиму, весну, лето и осень. В прогулочной аллее гости увидят персонажей из мультфильмов, ледяные цветы, трон изо льда и главный символ следующего года — дракона. Также в городке изготовили горки разной высоты, ледяной лабиринт и чаши для самых маленьких посетителей.