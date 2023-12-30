В Новосибирске на Михайловской набережной открылся платный ледовый городок

В этом году городок оформлен на тему «Времена года». Фигуры на главной аллее символизируют зиму, весну, лето и осень. В прогулочной аллее гости увидят персонажей из мультфильмов, ледяные цветы, трон изо льда и главный символ следующего года — дракона. Также в городке изготовили горки разной высоты, ледяной лабиринт и чаши для самых маленьких посетителей.