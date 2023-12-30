Фигурист Роман Костомаров похвалил обновленный Дворец спорта в Самаре

В Самаре в пятницу, 29 декабря, в обновленном Дворце спорта прошло шоу Ильи Авербуха «Морозко», главные роли в ледовом спектакле исполняют чемпионы мира, бронзовые призеры Олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин. Вместе со своей женой на шоу приехал и Роман Костомаров — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. С известными российскими фигуристами встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Так, фигуристы представили спектакль для почти 4 тысяч самарцев. Его провели для бойцов СВО и их семей, волонтеров, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и участников акции «Елка желаний». Губернатор лично встретился с фигуристами, выразил восхищение мужеством Костомарова, который, несмотря на недавнюю тяжелую болезнь, продолжает вдохновлять и радовать публику своим присутствием на льду.
Спортсмены отметили невероятный прогресс условий при проведении шоу. Известные фигуристы подчеркнули улучшения Дворца спорта по сравнению с предыдущими годами.
— Что здесь раньше было, куда мы приезжали последние 15−18 лет, несравнимо с тем, что увидели сейчас.
В ходе беседы глава региона подчеркнул, что работы по реконструкции спортивного объекта удалось выполнить раньше установленного срока. К тому же, Дмитрий Азаров отметил общий рост занятости населения спортом и увеличение количества спортивных площадок, благодаря поддержке национальных проектов и местных инициатив.
— Самарская область долгое время отставала по количеству льда. Пытаемся сейчас догонять. Открываем катки, в том числе в небольших городах, — сказал губернатор.
В заключение Дмитрий Азаров пригласил фигуристов чаще посещать область и делиться своим мастерством с жителями региона, а также участвовать в совместных культурных проектах. В области в 2023 году провели антифашистский фестиваль «Гитары в строю», также ежегодное проходит мероприятие «Соль Земли».