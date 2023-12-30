Фигурист Роман Костомаров похвалил обновленный Дворец спорта в Самаре

Так, фигуристы представили спектакль для почти 4 тысяч самарцев. Его провели для бойцов СВО и их семей, волонтеров, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и участников акции «Елка желаний». Губернатор лично встретился с фигуристами, выразил восхищение мужеством Костомарова, который, несмотря на недавнюю тяжелую болезнь, продолжает вдохновлять и радовать публику своим присутствием на льду.