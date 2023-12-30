Полуголые Деды Морозы устроили забег по центру Екатеринбурга. Фото, видео

«В центре города мужчины переодетые в Дедов Морозов устроили забег. На них были только шорты и новогодние колпаки. Еще в мероприятии принимают участие девушки, которые переоделись в Снегурочек. Прохожих поздравляют с наступающим Новым годом и дарят подарки», — передает корреспондент.