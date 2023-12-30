Спасатели Алматы обратились к жителям города. В горах выставлены блокпосты

ДЧС Алматы и «Казселезащита» на основании штормового предупреждения «Казгидромет» от 30 декабря информирует, что в период
«Лучше воздержаться от походов в горы. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин», — сообщают в департаменте.
Также выставлены блок-посты выше плотины Аюсай на 500 м., на лавиносборе «Эдельвейс».
«Чтобы не омрачить Новогодние праздники трагическими случаями, просим граждан воздержаться в указанный период от походов в горы и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112, информацией в СМИ: телевидения, радио».
Также на основании штормового предупреждения о выпадении осадков автовладельцам рекомендуют не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими слабо укрепленными нависающими конструкциями.
Ранее Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы отчиталось о проделываемой работе после снегопада.