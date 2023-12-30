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Спасатели Алматы обратились к жителям города. В горах выставлены блокпосты

Департамент по ЧС города Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы в связи с выпадением большого количества осадков, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

ДЧС Алматы и «Казселезащита» на основании штормового предупреждения «Казгидромет» от 30 декабря информирует, что в период 30—31 декабря в связи с выпавшими осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин.

«Лучше воздержаться от походов в горы. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин», — сообщают в департаменте.

Также выставлены блок-посты выше плотины Аюсай на 500 м., на лавиносборе «Эдельвейс».

«Чтобы не омрачить Новогодние праздники трагическими случаями, просим граждан воздержаться в указанный период от походов в горы и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112, информацией в СМИ: телевидения, радио».

ДЧС Алматы

Также на основании штормового предупреждения о выпадении осадков автовладельцам рекомендуют не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими слабо укрепленными нависающими конструкциями.

Ранее Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы отчиталось о проделываемой работе после снегопада.