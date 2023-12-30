Спасатели Алматы обратились к жителям города. В горах выставлены блокпосты

ДЧС Алматы и «Казселезащита» на основании штормового предупреждения «Казгидромет» от 30 декабря информирует, что в период 30—31 декабря в связи с выпавшими осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин.