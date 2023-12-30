Мокрый снег и дожди ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в субботу, 30 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Погода, как заверили специалисты, будет неустойчивая, ожидается мокрый снег и кратковременные дожди, осадки пройдут на большей части территории республики.
Синоптики пояснили, что это связано с тем, что в ближайшие сутки погодные условия в стране будут формировать атмосферные фронты, которые идут с Западной Европы.
На отдельных участках дорог в Беларуси ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный. В ночное время он будет умеренный, а вот днем — порывистый.
Средняя температура воздуха в темное время суток будет находиться в диапазоне от +1 до +6°С, днем воздух прогреется до +3..+9°С.