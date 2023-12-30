Громкий звук разбудил ростовчан утром 30 декабря

— Подростки с утра до ночи взрывают петарды под окнами домов, под ногами людей. Из-за этого вздрагиваешь каждый раз. Перед Новым годом страшно ходить по улицам. А если сердечник услышит петарду и ему плохо станет? — написал в социальной сети свидетель инцидента.