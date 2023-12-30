Громкий звук разбудил ростовчан утром 30 декабря

В Ростове-на-Дону подростки напугали жителей Октябрьского района громкими звуками от взрыва петард. Пиротехника сработала так шумно, что многие жильцы многоэтажек проснулись. Информация об этом появилась в городском паблике.
— Подростки с утра до ночи взрывают петарды под окнами домов, под ногами людей. Из-за этого вздрагиваешь каждый раз. Перед Новым годом страшно ходить по улицам. А если сердечник услышит петарду и ему плохо станет? — написал в социальной сети свидетель инцидента.
Похожая ситуация произошла утром, 30 декабря, и на Северном. По словам местных жителей, шум от петарды, которую взорвали во дворе многоэтажки, был таким, что даже сработали сигнализации, установленные на автомобилях.
Напомним, в этом году в регионе действует запрет на использование пиротехники в праздничные дни.