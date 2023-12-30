«Мини-юбки, яйца по 12 рублей и судьбоносные знакомства»: как ростовчане встречали год Дракона десятки лет назад

Итак, в преддверии Нового года недешевой считалась мука: в среднем, 7 рублей 26 копеек за килограмм. А вот говядина в пределах нормы — всего 39 рублей 87 копеек за кг. И, если с мясом все понятно, то за сливочным маслом к столу, лучше было отправиться в Воронеж: там за кг просили — 52 рубля 84 копейки. При том, что в донской столице сумма за него превышала 60 рэ. А теперь, ныне роскошный компонент любого блюда в 2023 году — яйца. Два десятка лет назад за лоток на местных рынках просили всего 12 рублей 94 копейки.