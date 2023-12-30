«Мини-юбки, яйца по 12 рублей и судьбоносные знакомства»: как ростовчане встречали год Дракона десятки лет назад

Буквально со дня на день Новый 2024-й, наконец-то, постучится в наши двери. Согласно китайской астрологии, это будет год зеленого деревянного Дракона. Говорят, символ поднебесной несет собой перемены, новые встречи, и, конечно, неплохой заработок для предприимчивых бизнесменов. Наверное, в первую очередь тех, кто еще летом начал заказывать всевозможные календари, фигурки, одежду и даже обувь с принтом хвостатого.
Но так ли трепетно ко всей это символике относились наши бабушки и дедушки, мамы и папы? Выбирали ли наряды по цветам, прическу «по феншую», а блюда исключительно причудливых форм?
На все эти вопросы ответит наш экскурс по страницам старых газет. Собрали интересную подборку за 1987, 1999 и 2012 годы. О том, что из этого получилось, читайте в обзоре «КП-Ростов-на-Дону».
«ЧЕМ КОРОЧЕ ЮБКА, ТЕМ ВЫШЕ САПОЖКИ».
36 лет назад небо было голубее, трава зеленее, а прекрасную половину страны волновало лишь одно: мини, миди или макси? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «Комсомолки» Н. Долгополов. По его мнению, мода весьма капризна. И дважды в год это изменчивая красотка заставляет девушек неустанно подстраиваться под свое настроение.
Но трепетать в наступающем 1988 предстояло и мужчинам, ведь в продажу вернулись мини-юбки.
— Да, какие! — удивлено восклицает автор. — Выше колен на 20 сантиметров, а то и больше. Разных фасонов — обтягивающие или пышные.
Вот он трепет прошлого поколения. Современным блогерам, покупающим «юбку-пояс» не понять этих чаяний. Ведь, что сейчас норма, то десятилетия назад — самый настоящий вызов.
Но подождите отправлять джентльменов 80-х за корвалолом, на их счастье, более скромные варианты дамских образов все еще держались на плаву.
— В таком вопросе, главное подобрать правильную обувь, — уверял читателей журналист. — Короткие, на высоком каблуке ботиночки к макси. К мини-юбкам — длинные до колен и даже их закрывающие сапоги, но уже без всякого каблучка. А чем короче юбка — тем выше сапожки. Обратите внимание, в обуви несколько новинок: теперь модницы предпочитают высокие сапоги и маленькие ботинки обязательно с металлическими деталями.
ДОСТАЕМ ВАЛЕРЬЯНКУ.
С модой 80-х разобрались, самое время окунуться в предновогоднюю суету конца 20 века. Да, да, дамы и господа, перед вами праздничный обзор ныне трендовых 90-х и начала нулевых.
Например, корреспондент «КП» из Ростова Валерия Кочьян утверждала, что слухи о дороговизне продуктовой корзины в донской столице немного преувеличены.
Уважаемый читатель, пришло время достать с дальней полки валерьянку, ведь расценки 1999 года способны растрогать даже сурового скептика.
Итак, в преддверии Нового года недешевой считалась мука: в среднем, 7 рублей 26 копеек за килограмм. А вот говядина в пределах нормы — всего 39 рублей 87 копеек за кг. И, если с мясом все понятно, то за сливочным маслом к столу, лучше было отправиться в Воронеж: там за кг просили — 52 рубля 84 копейки. При том, что в донской столице сумма за него превышала 60 рэ. А теперь, ныне роскошный компонент любого блюда в 2023 году — яйца. Два десятка лет назад за лоток на местных рынках просили всего 12 рублей 94 копейки.
НОВЫЙ ГОД В МАРШРУТКЕ.
От расценок к удивительным историям, одну из таких редакции ростовской Комсомолки поведал Юрий Витязев из Кировского района. В рубрике «Ирония “КП”, или с легким наваром» мужчина рассказал, как однажды встретил бой курантов прямо в маршрутке. В пути он угостил пассажиров шампанским и пригласил всех устроить совместные гуляния.
В результате случайного торжества ростовчанин познакомился с прекрасной девушкой по имени Марина. Через полгода пара поженилась, а уже 1 января 1989 у супругов родился сын Илюша.
— Чего только не бывает в волшебную ночь. Возможно поэтому нам так нравится фильм «Ирония судьбы», — заключил автор истории.
ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ДОРОГИЕ БЕЗДЕЛУШКИ.
Теперь самое время определиться с подарками. И вот 22 декабря 1999 года на страницах «Комсомолки» вышел текст «Что дарить на Новый год, чтобы кайф словил народ?». Несколько добрых советов от астрологов, и не только.
— Море новогодних безделушек, сувениры и сюрпризы от Деда Мороза лидируют с большим отрывом. Понятно, дракончики — хвостатые рогатые, змееподобные, из пластмассы, стекла и ваты. Глаза в кучу, — с некой растерянностью восклицал корреспондент издания. — Беру себя в руки и занудно спрашиваю про симпатичного Дракошу: дескать из какого материала и есть ли противопоказания? «А я откуда знаю!», — поехали на лоб глаза продавщицы.
По словам корреспондента, на рынках Ростова продают даже бракованный товар.
— Им прибыль, а страдает потребитель. Отсюда совет: выбирая елочные игрушки, смотрим нет ли на них трещин. Мишуру берем из фольги, а гирлянду проверяем на пожароопасность.
Вот и выходит, что в мире есть всего несколько вечных вещей. Одна из них жадность предприимчивых бизнесменов: будь-то 2023 или 1999 год.
ЧТО ДАРИТЬ.
Ну, и на финал — в тексте «Даренному дракону в пасть не заглядывают» Валерия Кочьян делится советами о том, как лучше всего встречать грядущий год дракона.
— Под Новый год женщины имеют право требовать себе в подарок дорогие безделушки и драгоценности. Ваша жена — бизнес-леди? Подарите ей золотую ручку, изысканное портмоне или электронную книжицу.
Парочка полезных советов была адресована и мужчинам:
— Подарите вашему спутнику крутое портмоне, сотовый телефон или ключницу из страусиной кожи.
И, если с портмоне и мобилой все понятно, то вот где житель Ростова найдет изделия из страусиной кожи остается загадкой.
ПЕНЬЮАР С НЕПРИЯТНЫМ ШЛЕЙФОМ.
Завершают марафон праздничные публикации из 2011 года.
«Не дари коллегам пластмассовых дракончиков», — как бы заранее предупреждал читателей автор текста.
Чтобы предостеречь всех жителей донской столицы, корреспонденты «Комсомолки» составили список самых обидных и бесполезных презентов:
«Дареному коню в зубы не смотрят. Но иногда так хочется побухтеть по поводу новогодних презентов. Люди умудряются такое вручить, хоть плачь».
Одной из таких историй поделилась дончанка Ирина, на Новый год парень презентовал ей анти-эйдж набор от морщин. Все бы ничего, только на тот момент девушке было всего 25. А вот бухгалтеру Елене друзья подарили пеньюар с неприятным шлейфом. Перед тем, как его купить, автор подарка заставил перемерить вещицу всех продавщиц в магазине.
«КАК Я МОГУ ПРИЙТИ НА УТРЕННИК НЕНАКРАШЕННАЯ».
В следующем тексте корреспонденты решили выяснить: во что же верили современные малыши. Например, 4 летний Иван был уверен, что Дед Мороз передвигается на большой машине и рекламирует газированные напитки. Но более удивительной мыслью поделились братья-близнецы Никита и Матвей. На вопрос родителей: кем приходится дедуле Снегурочка, парни без доли сомнения ответили — любовницей. Дальше ребятня рассказала, что мечтает получить на праздник.
Итак, «65% процентов мальчиков хотят монстра из компьютерной игры. 30% мечтают о героях фильма “Трансформеры”. С девчонками проще, уверяет автор. Около 90% из них мечтают о кукле-фее Винкс и детской косметике.
Или вот: «Как я могу прийти на утренник ненакрашенная?», — с удивлением спрашивает у корреспондента пятилетняя Эльвира.