Квесты, шоу с тиграми и файер-неон шоу: куда сходить с ребенком на каникулах

Школьные каникулы в самом разгаре. Однако многие родители в предновогодней суете не всегда успевают заранее продумать развлекательную программу для своих детей. А ведь девчонкам и мальчишкам очень хочется встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой или поучаствовать в новогоднем квесте. Sputnik посмотрел, куда за эмоциями можно сходить всей семьей.
В Минске есть много увлекательных и образовательных мест, которые точно понравятся детям. На время зимних каникул столичные музеи подготовили специальные программы. Чтобы принять в них участие, а заодно посмотреть постоянные экспозиции, лучше заранее приобрести билеты.
Музей миниатюр «Страна мини», где за час можно «объехать» главные достопримечательности Беларуси, приглашает школьников поучаствовать в квестах «Новогодние приключения в “Стране мини” и “Огни новогодней Беларуси”. Мальчишки и девчонки погрузятся в старинные предновогодние традиции и захватывающие истории и посетят зону виртуальной реальности. Не обойдется без встречи с Дедом Морозом.
Виртуальная реальность и интерактив
Но на этом сюрпризы данного музея не заканчиваются — самым творческим ребятам предлагают принять участие в мастер-классах. Сделать маленькую копию знаменитого белорусского замка, создать фетровых зверей, которые обитают в известном национальном парке, или научиться делать экологически чистые игрушки — каждый ребенок сможет выбрать то, что ему по душе.
К встрече с самыми юными посетителями подготовился Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. До 14 января здесь открыто пространство «Музей для детей», где школьников ждут на увлекательные мастер-классы по созданию новогодних открыток. Кроме этого, они смогут погрузиться в виртуальную реальность на аттракционе «Танковый бой» и посетить интерактивную зону «Елка желаний». Также в музее действует выставка елочных ретро-игрушек из личного собрания коллекционера из Витебска Натальи Ковалевой.
Еще один интересный мастер-класс подготовили в музее «Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины ХIХ века». Здесь мальчишек и девчонок научат делать эксклюзивную новогоднюю игрушку. Организаторы отмечают, что группы для мастер-класса формируются по предварительной записи. А тем, кто интересуется историей, будет интересно послушать экскурсию о традициях празднования Рождества в шляхетской усадьбе XIX века.
Спектакли, мюзикл и цирковое шоу
Если вы давно откладывали поход в театр и ждали особого случая, то новогодние праздники — отличное время сходить на спектакль всей семьей. Однако сделаем оговорку: на многие представления билеты давно распроданы, в наличии осталось совсем немного.
В ТЮЗ показывают веселую новогоднюю историю «Как Дядюшка Ау Новый год встречал». У главного героя Дядюшки Ау появилась необычная идея — вырастить новогоднюю ель из волшебной шишки. Зрители познакомятся с зайцами-банзайцами и узнают, осуществится ли задумка Дядюшки Ау.
Молодежный театр эстрады приглашает на музыкальную сказку «Новогодние приключения котов на крыше». Ее суть в том, что три веселых кота решили устроить себе праздник с новогодним столом и концертом. Помогать им вызвалась крыса Барбос. Она так вошла в роль дирижера, что коты решили устроить гастроли.
Еще одну увлекательную интерактивную сказку под названием «Элементарно — Новый год» будет интересно посмотреть даже самым маленьким детям. Главный герой сказки случайно оказывается в лесу, где встречает волшебницу. Вместе с ней он отправляется на поиски волшебного кристалла и по пути встречает разных персонажей.
Белгосфилармония приглашает на новогодний мюзикл по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка. Новогодняя фантазия». Данная постановка — работа заслуженного коллектива Государственного ансамбля танца Беларуси и его художественного руководителя, народного артиста Беларуси Валентина Дудкевича. В мюзикле много музыки, танцев и веселья.
Окунуться в чудесную праздничную атмосферу можно вместе с Белгосцирком. До 14 января здесь вниманию публики представлена программа «Снегурочка» — история о ледяной красавице, которая хочет обрести настоящее сердце. Взрослые и дети будут в восторге от белых и розовых тигров, дрессированных собак, гимнастов, жонглеров, эквилибристов.
Новогодний экспресс и файер-неон шоу
Конечно, все дети мечтают встретиться с главными персонажами Нового года — Дедом Морозом и Снегурочкой. Чтобы придать этой встрече еще больше незабываемых эмоций, отправляйтесь в путешествие на «Новогоднем экспрессе» Детской железной дороги.
Мальчишки и девчонки увидят Дедушку и его внученьку на лесной поляне станции Сосновый бор. Там также их ждет театрализованное представление с участием персонажей из детских сказок и мультфильмов. Прокатиться в украшенном вагоне можно 29, 30, 31 декабря 2023 года, а также 1, 2, 5, 6 и 7 января 2024 года.
К слову, в Минске есть несколько резиденций Деда Мороза. Так, домик Дедушки открыт в городском парке имени Горького ежедневно с 10:30 до 18:30 до 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января.
Еще один волшебник поселился в Минском зоопарке. Его домик работает до 30 декабря. Юным посетителям обещают не только поздравление, но и сладкое угощение.
Еще одно место «жительства» Деда Мороза — Центральный ботанический сад. Резиденция будет открыта 30 декабря, а также 6 и 7 января. В эти дни с 11:00 до 16:00 здесь пройдет ярмарка «Зимний сад». Ребята получат незабываемые впечатления не только от встречи с Дедом Морозом, но и с другими сказочными персонажами — эльфами, фиксиками, Анной и Эльзой, Гарри Поттером.
Кроме того, Ботанический сад подготовил еще одно новогоднее представление — файер-неон шоу в Саду фонарей. Посетить его можно 30 декабря, 6 и 7 января в 21:00 возле Центрального партера.