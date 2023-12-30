Квесты, шоу с тиграми и файер-неон шоу: куда сходить с ребенком на каникулах

Школьные каникулы в самом разгаре. Однако многие родители в предновогодней суете не всегда успевают заранее продумать развлекательную программу для своих детей. А ведь девчонкам и мальчишкам очень хочется встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой или поучаствовать в новогоднем квесте. Sputnik посмотрел, куда за эмоциями можно сходить всей семьей.