Хребты, глаза, зубы, крылья. Где в Крыму найти дракона?

Символов 2024 года в Крыму не то, чтобы очень много, но встречаются. О том, где можно их встретить — в материале krym.aif.ru.
Узнаем по гребню.
Самый крупный крымский дракон — одноимённая гора. Она же — Ай-Юри: так запечатлелось в народе название в честь Святого Георгия.
У подножия Дракона находится южнобережный поселок Санаторное городского округа Ялта. Гора довольно пологая, но примечательна самым настоящим драконьим гребнем — чередой выступающих на поверхность скал. И издалека действительно напоминает сказочное животное.
Примечателен Дракон пробитым в нём дорожным тоннелем, месторождением зелёного габбро-диабаза — из этого материала построен знаменитый Воронцовский дворец в Алупке. Кстати, как и настоящий дракон, этот собрал собственную сокровищницу, здесь находили полудрагоценные и поделочные камни: топазы, оливин, хризолит.
Севастопольские ящеры.
В городе-герое обосновались сразу два сказочных чудовища. Одно — на мысе Фиолент. Это причудливая скала на одной из вершин, находится примерно на высоте 300 метров над уровнем моря и напоминает голову чудовища.
Ещё четыре дракона — по паре с каждой стороны, расположились на Драконьем мостике, что ведёт на Приморский бульвар. Мостик старинный. Он был построен в 1905 году по проекту городского архитектора Александра Вейзена. В те времена центральной фигурой герба Севастополя был грифон — вот его изображение и заняло центральную часть композиции. И с двух сторон к суровому и непобедимому грифону подступают драконы — символы военной угрозы.
Идея, заложенная архитектором, была очень «севастопольской». И в какой-то мере пророческой: городу не единожды пришлось выдержать натиск противника. Но сейчас жители города «воинственное» сооружение называют… мостом влюблённых. По бокам арки, в нишах, находятся каменные скамейки: прекрасное место, чтобы укрыться от любопытных глаз.
Секрет Аджер-Каната.
Есть в Ласпинской долине хребет с интригующим названием Аджер-Канат, которое переводится с крымскотатарского как «Крыло дракона». Это западная часть горы Каланых-Кая.
От села Танковое (Бахчисарайский район) ведёт на вершину удобная тропа. Туристы с удовольствием посещают это место, поскольку сверху открывается потрясающая панорама. Что всю эту красоту связывает с драконами — тайна. Возможно, предприимчивость крымских гидов, которые с удовольствием рассказывают байки о летучих страшилищах.
Есть другое, вполне земное объяснение: было искажено первоначальное название хребта — Аждер-Канат («скальная стена») — и вот так люди окутали вершину драконьим мифом.
Последствие «бурной жизни».
Горный массив Карадаг — вулканического происхождения. Бурная жизнь этого места примерно 173 миллиона лет назад привела к появлению причудливого вида вершин и скал. Ветер эти композиции тоже шлифовал и подправлял. Так и появились на территории современного Карадагского заповедника скалы «Пряничный конь», «Трон», «Иван-разбойник», «Чёртов палец». И — «Каменный дракон».
Скальный массив Большой Атлеш на полуострове Тарханкут — место, где тоже «отметился» дракон. Один из его гротов называется «Глаз Дракона». Если посмотреть на него с моря — полное впечатление, что видишь огромный череп чудовища с пустой глазницей.
В крымских пещерах тоже можно встретить как целых драконов, образованных сталактитами и сталагмитами, так и их «части»: например, зубы и челюсти.
С запахом пиццы.
Симферопольцы это здание в самом центре города привычно называют «Дом с драконами». Пожалуй, имя приклеилось к нему чуть ли не с момента постройки, в начале ХХ века. Хотя располагалось внутри солидное учреждение — первая крымская биржа, фасад дома, выстроенном на средства богатого купца Хачареса Чирахова, был украшен необычно. На нём располагались девять огромных драконов.
Для самих же старожилов города «Дом с драконами» — это воспоминания о детстве и юности, овеянном запахом… пиццы. Именно здесь в 70-х годах открылась первая в Крыму пиццерия. Сравнивать эту пиццу с аутентичной у неизбалованных симферопольцев возможности не было. И они полюбили её такой: на пышном тесте, со щедрой начинкой из того, что Бог посылал общепиту. В начала 90-х, когда с продуктами было совсем трудно, вместо мяса или курицы в пиццу добавляли даже кусочки сала. И вкусно же было, и очереди стояли!
Пиццерия в «Доме с драконами» осталась и по сей день: это уже место с традицией.
Жертва цератозавтров.
Этнографы утверждают, что рассказы о сказочных драконах — отзвук впечатлений людей, сталкивавшихся с останками динозавров. Так что легендарные чудовища и вымершие ящеры могут считаться в каком-то смысле родственниками.
Три района РФ — Чернышевский в Забайкалье, Челубинский Кемеровской области и Котласский Архангельской, имеют на гербе… динозавра. А город с таким палеонтологическим символом один-единственный на всю страну. И это Саки.
Здесь не находили останков динозавров — в те времена Крым был частью мелкого тёплого моря. Но Саки «отметил» удивительный человек: Сергей Лихошерстов.
В 1912 году он закончил гимназию в Евпатории, учился в Харьковском университете, увлёкся наукой о вымерших животных — палеонтологией. В 1920-м вернулся в Евпаторию и стал… создавать скульптуры давно исчезнувших с лица Земли динозавров.
Одна из его работ — «Борьба бронтозавтра с цератозаврами» — в 1932 году была установлена в Саках. На мирного травоядного гиганта нападали несколько мелких агрессивных хищников. Динозавров Лихошерстов изготовил из смеси цемента и древесных отходов — ксилолита. Из-за нестойкости материала скульптурную группу несколько раз реставрировали. А уж перекрашивали несчётное число раз.
Горожане и приезжие главного героя композиции ласково называют Бронтя. В 2005 году он занял центральное место на гербе города.
Колючий и опасный.
Живые драконы в Крыму тоже водятся. Правда, на дне моря. И считаются одними из самых опасных его обитателей.
Морской дракон — он же рыба-змейка, небольшая, до тридцати сантиметров, серенькая рыбка. От частых контактов с людьми его спасает глубина обитания в 15−20 метров. Но на удочку морской дракон изредка попадается. И горе тому, кто не опознает это компактное, но опасное чудовище!
Защита дракончика — острые ядовитые шипы на спинном плавнике и жаберных пластинках. Сильнодействующий яд, попав, например, в ладони, если неосторожный рыбак попытался взять в руки добычу, вызывает острую боль. Затем наступают симптомы общего отправления: головная боль, опухание тканей, даже нарушение дыхания и боль в области сердца. От суток до десяти дней может понадобиться на лечение последствий контакта с морским драконом. Для человека с букетом хронических хворей он может завершиться ещё печальнее. Даже мёртвая рыбка остаётся опасной, ядом можно отравиться и через несколько часов после гибели дракона.
Так что, этого дракона лучше рассматривать на страницах энциклопедий и книг о фауне Чёрного моря.