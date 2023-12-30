Хребты, глаза, зубы, крылья. Где в Крыму найти дракона?

Для самих же старожилов города «Дом с драконами» — это воспоминания о детстве и юности, овеянном запахом… пиццы. Именно здесь в 70-х годах открылась первая в Крыму пиццерия. Сравнивать эту пиццу с аутентичной у неизбалованных симферопольцев возможности не было. И они полюбили её такой: на пышном тесте, со щедрой начинкой из того, что Бог посылал общепиту. В начала 90-х, когда с продуктами было совсем трудно, вместо мяса или курицы в пиццу добавляли даже кусочки сала. И вкусно же было, и очереди стояли!