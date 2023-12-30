Социальную скидку для пенсионеров и малоимущих продлили в магазинах Беларуси

Социальные скидки были введены в Беларуси два года назад, в январе 2022-го. Их действие несколько раз продлевалось. В МАРТ подсчитали, что за все время было выдано свыше двух миллионов скидочных карт, а общая сумма социальной льготы составила около 45 миллионов рублей.