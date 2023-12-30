Социальную скидку для пенсионеров и малоимущих продлили в магазинах Беларуси

Социальная скидка для пенсионеров, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей в Беларуси продлевается, проинформировала пресс-служба МАРТ. Сообщается, что социальный дисконт в размере до 10% будет действовать до конца первого квартала 2024 года, то есть до 1 апреля.
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отметили, что продление льготы поддержали все 13 торговых сетей, которые участвуют в этой инициативе. Пенсионеры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи могут приобретать по более низким ценам ряд продуктов — хлеб, муку, макароны, говядину, свинину, мясо кур, молочные продукты, кефир, сметану, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары.
Социальные скидки были введены в Беларуси два года назад, в январе 2022-го. Их действие несколько раз продлевалось. В МАРТ подсчитали, что за все время было выдано свыше двух миллионов скидочных карт, а общая сумма социальной льготы составила около 45 миллионов рублей.