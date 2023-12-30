Кемерово и Новокузнецк: афиша на новогодние праздники без кино и театров

В Новый год и Рождество в Кузбассе продолжается проект «Большие сибирские каникулы». Помимо кинотеатров, музеев и обычных театров есть и другие учреждения, которые ждут гостей на свои мероприятия. Рассказываем о самых главных.
Программа в Новокузнецке.
31 декабря в 21.00 — Новогодняя ночь в ДК «Алюминщик» по ул. Ленина, 41.
С 3 по 7 января в 13.00, 14.30, 16.00 — познавательные полнокупольные программы в Планетарии им. А. А. Фёдорова, пр. Металлургов, 16а.
5 января в 16.00 — флешмоб «АвтоЁлка» в ТЦ «Лента», ул. Хлебозаводская, 19.
5 и 6 января в 13.00 — новогодняя интерактивная программа «Зимние забавы» на Площади общественных мероприятий Заводского района.
6 января в 12.00 — программа «Новый год через ГаЛЛактику» в ДК «Строитель», ул. Орджоникидзе, 23.
Для новокузнечан также разработали интерактивную карту зимних спортивных объектов. Она поможет определиться с досугом на новогодние праздники.
Программа в Кемерове.
31 декабря с 23.00 до 02.00 — народное гуляние «Карнавальная ночь» на площади Советов.
С 4 по 6 января в 14 часов на площади Советов — игротека «Не страшны нам холода».
7 января в 16 часов — народное гуляние «Рождество в Кузбассе» на площади Советов.
5 января — мастер-класс по компьютерной анимации на ул. Арочной, 18а.
4 января — новогодняя эстафета «Зимние забавы» на пр. Ленинградском, 23Д.
5 января семейные новогодние старты на скалодроме на пр. Ленинградском, 23Д.
5 января — открытое городское соревнование по современному танцу в «Дворце творчества детей и молодежи» на ул. Волгоградской, 36.
3 января — праздничное мероприятие «Новогодний фейерверк» в «ЦТ Заводского района» по ул. Федоровского, 22.
4 января — праздничное мероприятие «Новогодний серпантин» в «ЦТ Заводского района» по ул. Федоровского, 22.
4 января — новогодний СОЦБум «Квартирник» в «ЦДОДиЮ Кировского района» на ул. Александрова, 3.
4 января — новогоднее мероприятие «Новогодний снеговей» по ул. Ушакова, 5.
5 января — танцевальная лаборатория, мастер-классы ДПИ, ИЗО, актерскому мастерству и хореографии в «ЦДОДиЮ Кировского района» на ул. Александрова, 3.
4 января в 14 часов — игровая программа «Территория чудес» на пр. Шахтёров на аллее Дружбы.
По 8 января — однодневные экскурсионные туры «Новогодний Кемерово» (организатор МАУК «МИБС»).
До 21 января будут работать 12 домиков кафе и сувениров на площади Советов.
Кемеровские места дислокации зимних спортивных площадок и адреса пунктов проката здесь.
Всего на новогодних каникулах кузбассовцев ждут более 600 зимних спортивных площадок: 115 катков, 143 хоккейных коробки, 244 лыжные трассы и 133 поля для мини-футбола. Также для взрослых и детей запланировано более 600 мероприятий. Подробнее о работе зимних площадок можно узнать на сайтах муниципалитетов и в местных визит-центрах.
Источник: администрация г. Кемерово и администрация г. Новокузнецка.