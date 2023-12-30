Тазик оливье и «шуба»: сколько стоит приготовить самые новогодние салаты

Зеленый горошек перед Новым годом, как сахар: стоимость на этот стратегический перед праздниками товар в любом из магазинов, которые мы промониторили, единая — 4 рубля 49 копеек. Есть и дешевле, но для выведения «индекса оливье образца 2023 года» мы взяли усредненный вариант — не самый дорогой, но и не самый грошовый. В выборе остальных продуктов руководствовались тем же принципом. И вот что у нас получилось: