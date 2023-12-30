Тазик оливье и «шуба»: сколько стоит приготовить самые новогодние салаты

Sputnik в очередной раз прошелся по магазинам и собрал базовый минимум для приготовления и того, и другого салата. Год назад мы практически уложились в 10 рублей — именно столько стоили ингредиенты для оливье и «шубы».
Во сколько продукты обошлись в этом году?
Почем оливье?
Индекс оливье был создан по аналогии с индексом американского популярного бургера бигмак в 2009 году. По этому показателю рассчитывается общая стоимость продуктов по единому рецепту на четыре порции.
Для мониторинга цен (указаны по состоянию на 20 декабря 2023 года — Sputnik) мы взяли три популярных сетевых магазина и по каждому из ингредиентов вывели среднее арифметическое. Сразу отметим, что все продукты для приготовления и того, и другого салата найти было несложно — некоторые из них находятся под привлекающими внимание акционными вывесками.
Зеленый горошек перед Новым годом, как сахар: стоимость на этот стратегический перед праздниками товар в любом из магазинов, которые мы промониторили, единая — 4 рубля 49 копеек. Есть и дешевле, но для выведения «индекса оливье образца 2023 года» мы взяли усредненный вариант — не самый дорогой, но и не самый грошовый. В выборе остальных продуктов руководствовались тем же принципом. И вот что у нас получилось:
зеленый горошек (400 гр) — 4,49 рубля (годом ранее — 2,5 рубля);
вареная колбаса (300 гр) — 3,27 рубля (примерно столько же было и в 2022 году);
картофель (500 гр) — 0,43 рубля (в прошлом — 0,46);
морковь (200 гр) — 0,22 рубля (0,43);
репчатый лук (100 гр) — 0,15 рубля (0,11);
куриные яйца (5 шт.) — 1,68 рубля (1,60);
соленые огурцы (400 гр) — 2,20 рубля (1,4);
майонез (200 гр) — 1,41 рубля (1,40).
Итоговая стоимость — 13 рублей 85 копеек. В прошлом году салат обошелся нам в 10 рублей 90 копеек. Как видим, заметно подросли в цене зеленые огурцы и главный ингредиент, без которого оливье не оливье, зеленый горошек.
А селедка под шубой?
Еще один символ Нового года — селедка под шубой. Во многих семьях есть свой уникальный рецепт этого блюда, однако ингредиенты, входящие в его состав, практически неизменны. В прошлом году мы приготовили салат на четыре порции за 9 рублей 58 копеек. Какова цена вопроса в 2023-м?
сельдь (350 гр) — в районе 6 рублей (в прошлом году примерно также — 6,09);
картофель (400 гр) — 0,35 рубля (в 2022-м — 0,36);
свекла (350 гр) — 0,68 рубля (против 0,25 BYN годом ранее);
морковь (200 гр) — 0,22 рубля (0,17);
яйца (2 шт.) — 0,67 рубля (около 60 копеек);
репчатый лук (100 гр) — 0,15 рубля (против 0,11);
майонез (300 гр) — 2,12 (около 2 рублей в декабре 2022 года).
Итого в этом году мы вышли за пределы двузначных значений в «белорусско-рублевом» эквиваленте в приготовлении селедки под шубой, точная стоимость салата составила 10 рублей 19 копеек.
Отметим, что цены на все продукты сравнивались между тремя сетевыми маркетами: «Соседи», «Дионис» и интернет-доставка «Евроопта», после чего выводилось среднее арифметическое значение. Конечно, ингредиенты можно найти и подешевле: например, на оптовых рынках реально закупиться недорогим овощным набором, а в дискаунтерах «жестких цен» — всем остальным.
Резюмируем
Стоимость обоих салатов за год подросла: в случае с оливье — на 2,95 рубля, в случае с селедкой под шубой — на 61 копейку. Так называемый индекс оливье вырос более чем на 21%, индекс селедки под шубой — на 6%.
По итогам ноября цены в Беларуси выросли на 0,7% относительно прошлого месяца, особенно сильно подорожали овощи (на 21,4%). Но не стоит забывать, что за год выросли и зарплаты: если в ноябре 2022-го средняя ЗП составляла 1648,2 рубля, то в ноябре 2023-го — 1975,6 рубля.