Новогодние места 2023 в Уфе: где погулять на каникулах

Несмотря на то, что уфимские власти отказались от праздничного салюта, для жителей и гостей столицы все же подготовили новогоднюю программу — ледовые городки, елки, конкурсы танцы и подарки — рассказываем, какие новогодние места 2023 в Уфе ждут желающих погулять.
Елки в новогодних местах Уфы
В Уфе установили новогодние елки в каждом районе. Самая главная — на площади Ленина, перед зданием горсовета. Именно здесь пройдет новогодний концерт 31 декабря в 22:30 перед Русдрамтеатром. Также елку поставили перед Гостиным двором, здесь концерт начнется в 22:00.
Помимо этого, в Уфе установили елки возле дворца спорта, в парке Кашкадан, на площади Салавата Юлаева, в Демском парке, возле ДК «Моторостроитель» и на площади Орджоникидзе.
Ледовые городки в Уфе.
Ледовые городки в Уфе построили в Демском районе — в парке культуры и отдыха, в Кировском — на площади Салавата Юлаева, в Калининском районе — на площади ДК «Моторостроитель», в Октябрьском — на площади Дворца Спорта, в Ленинском — на площади перед парком «Волна», в Советском — на площади перед Уфимской детской филармонией.
Всего в Уфе обустроено 19 ледовых городков. В каждом акцент сделан на подсветку ледяных скульптур. Жители столицы смогут там покататься на горках, познакомиться со сказочными героями и с главным символом Нового года 2023 — кроликом.
Новогодние места в Уфе
Но и это еще не все новогодние места в Уфе. Значимым событием и площадкой в 2023 году стала Верхнеторговая площадь, где пройдет традиционный фестиваль «TERRA ZIMA 2023», здесь также обустроился и Дед Мороз в своей резиденции.
Фестиваль «TERRA ZIMA 2023» начнется прямо 31 декабря и продлится до 3-го числа. В частности, уфимцев ожидает 1 января карнавальное шествие и театральное представление.
Резиденция Деда Мороза будет работать вплоть до конца школьных каникул — 11 января. Уфимцев здесь будут ждать конкурсы, призы, подарки, игры и концерты каждый день.
Появились и спортивные новогодние места в Уфе — ледовые катки, лыжные трассы и хоккейные коробки. Так, традиционно каток открылся в парке Мажита Гафури, в парке Кашкадан, а самый большой на набережной реки Белой.