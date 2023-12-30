Новогодние места 2023 в Уфе: где погулять на каникулах

Ледовые городки в Уфе построили в Демском районе — в парке культуры и отдыха, в Кировском — на площади Салавата Юлаева, в Калининском районе — на площади ДК «Моторостроитель», в Октябрьском — на площади Дворца Спорта, в Ленинском — на площади перед парком «Волна», в Советском — на площади перед Уфимской детской филармонией.