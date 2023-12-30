Какие события ждут казахстанцев в 2024 году

В комитете миграционной службы МВД также сообщили, что при утере гражданином паспорта за пределами Казахстана ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сообщить, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не будет.