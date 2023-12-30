Какие события ждут казахстанцев в 2024 году

АСТАНА, 30 дек — Sputnik. Переход на один часовой пояс, первые выплаты юным казахстанцам из Нацфонда, компенсации труженикам во вредных условиях — об этих и других значимых событиях в Казахстане в наступившем 2024 году читайте в материале Sputnik Казахстан.
Казахстан переходит на единое время
1 марта во всех регионах республики наступит в одно время. С началом весны в Казахстане устанавливается единый часовой пояс.
Так, вся территория страны окажется во временном поясе UTC+5.
Рабочая группа из депутатов, чиновников, ученых и медиков изучали вопрос времяисчисления в течение целого года. И пришли к выводу, что регулирование часовых поясов или их синхронизация с солнечным (природным, натуральным) временем имеют значительное влияние на здоровье населения, экономику, образование, безопасность и окружающую среду.
По их мнению, применение опережающего времени является одним из факторов обострения целого ряда заболеваний населения, также возможны накопление усталости, снижение умственной и физической работоспособности, нарушение сна, расстройство пищеварения.
Таким образом, в ночь с 29 февраля на 1 марта жители 15 областей и трех мегаполисов — Астаны, Алматы, Шымкента, а также Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей — должны перевести стрелки часов на 1 час назад.
А западные регионы:
Атырауская,
Актюбинская,
Мангистауская,
Западно-Казахстанская,
а также Кызылординская области будут жить по уже привычному времени.
Старт выплат по проекту «Нацфонд — детям»
В январе 2024 года юным казахстанцам впервые начислят средства из Национального фонда.
Согласно задумке, ежегодно 50% от инвестиционного дохода Нацфонда будут отчислять на специальные счета детей. До 18-летия эти деньги нельзя снимать.
Средства будут аккумулироваться, то есть инвестироваться в финансовые инструменты, и выдаваться в долларах. По прогнозам министерства финансов, инвестиционная прибыль Нацфонда в год составит 2,6%.
А сумма накоплений ребенка за 18 лет может составить порядка 3,5 тыс. долларов.
Владельцы счетов смогут потратить эти деньги на:
образование,
улучшение жилищных условий.
После достижения совершеннолетия эти накопления можно хранить в течение 10 лет. Если ребенок сменит гражданство до 18 лет, то не сможет получить выплату.
Спецвыплата работающим во вредных условиях
С нового года государство начнет выплату компенсаций для специалистов, работающих во вредных условиях.
Спецвыплата производится с 55 лет до достижения пенсионного возраста.
Платежи состоят из:
госпособия в размере 2 прожиточных минимумов из бюджета (99 тыс тенге);
выплаты в размере 1 прожиточного минимума за счет средств работодателя (49,5 тыс тенге);
выплаты от страховых организаций по договору аннуитета перед пенсией в размере 1 прожиточного минимума (49,5);
пенсионная выплата, сформированная за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ.
Работники могут самостоятельно выбрать, когда начать получать пенсию: в 55 лет или в 63.
Вместе с тем будут решены проблемы регрессников.
Напомним, 10 мая 2015 года в закон «Об обязательном страховании работников от несчастных случаев» были внесены поправки, ограничивающие срок страховой выплаты пенсионным возрастом.
Как следствие, до 10 мая 2015 года страховые выплаты гражданам, потерявшим профессиональную трудоспособность, были ограничены пенсионным возрастом. Теперь работникам, получившим травмы до мая 2015 года и прошедшим повторное освидетельствование, назначается пожизненная выплата в соответствии со сроком страховых выплат.
Для назначения специальной соцвыплаты необходимо перечислить пенсионные взносы за последние 7 лет до достижения 55 лет. Также обязательно увольнение с работы или переход на другую легкую службу.
Также закон усовершенствовал систему обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей:
теперь страховые организации будут выплачивать до 6% от суммы страховой премии при возмещении реабилитации;
они также возместят санаторно-курортное лечение пострадавшего работника в размере до 100 МРП (3450 тенге);
при определении размера выплат для возмещения вреда вина работника не будет рассматриваться.
Добровольная дактилоскопия казахстанцев
Дактилоскопия, или снятие отпечатков пальцев, при получении документов будет добровольной для граждан Казахстана. Однако эта процедура стала обязательной для иностранцев.
Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства.
Также для получения индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранцев обязательно личное обращение. Ранее они могли это сделать по доверенности, даже не приезжая в страну, теперь эти нормы отменили.
По информации министерства внутренних дел, дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности и позволит исключить незаконное документирование.
Также отмечается, что при наличии дактилоскопической регистрации процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее.
«Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при несчастных случаях, пожарах. Кроме того, в будущем появится возможность еще более развить получение госуслуг удаленным способом через современные смартфоны», — отметили в МВД.
В комитете миграционной службы МВД также сообщили, что при утере гражданином паспорта за пределами Казахстана ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сообщить, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не будет.
В полиции отметили, что дактилоскопическая регистрация имеет особое значение для людей, страдающих потерей памяти. Установить их личность, а значит, и родственников, теперь проблемой не будет. Также дактилоскопия поможет быстро устанавливать личности пострадавших при несчастных случаях.
В МВД гарантируют, что дактилоскопическая информация граждан будет надежно защищена.
Единая очередь в детсады
Маленьких казахстанцев будут зачислять в детсады из единой базы учета очередности.
Родители через Egov.kz или мобильные приложения банков смогут выбрать до четырех детсадов для постановки ребенка в очередь и затем отслеживать статус своей заявки в режиме онлайн.
Как только в одном из садов освободится место, родитель получит уведомление и сможет подать заявку.
Полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски, уверены в правительстве.
Необходимые документы о здоровье ребёнка будут автоматически подтягиваться из баз данных министерства здравоохранения. Договор в онлайн-режиме будут направлять родителю для подписания и зачисления ребёнка в детский сад.
Также при подаче заявления на постановку в очередь льготы будут подтверждать автоматически, и после выбора детского сада присваивать номер очереди с уведомлением родителя.
При изменении жизненной ситуации родителям предоставляют возможность изменения детского сада, просмотра или снятия ребёнка с очереди при необходимости.